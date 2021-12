« En 2022 je vais essayer d’être champion du monde »

Chaque personne, chaque athlète souhaite que les choses se passent bien pour lui, que la chance lui sourie et que les choses se passent bien pour lui, comme cela est arrivé au boxeur Sandor Martin. Le combattant de Verdun Il a déjà quitté 2020 après avoir signé les prestigieux promoteurs Matchroom et OPi Since 82, un net pas en avant dans sa carrière sportive et un signe avant-coureur de ce qui allait se passer en cette année 2021 qui se meurt déjà.

Et c’est que cette année encore marquée par la pandémie, ‘Arrasandor’ il a gagné les deux matchs qu’il a disputés. Et quel combat. Avec le premier qu’il garda dans son Barcelone le titre de champion d’Europe des super-welters et dans le second il a donné un coup de poing sur la table en s’imposant en États-Unisc’est un tout Mikey Garcia, une victoire de grande envergure qui peut encore relancer une course déjà lancée.

On ne sait pas quelles seront nos chances, ça peut être des choses importantes à domicile ou sortir boxer aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.

A ce stade, la question est claire, quels sont les maximes de Sandor, les objectifs pour l’année prochaine ? Il est clair : « Les objectifs pour 2022 sont d’essayer de me proclamer champion du monde, mais il faut attendre, puisque nous sommes toujours dans la même situation. Le champion eJosh Taylor et doit boxer en février pour l’unification du titre avec Jack caterall (le 26 en principe), dans lequel ce sera sa défense et on verra ce qui se passe et ce qui en sort », explique-t-il à MD.

Et il poursuit, « évidemment, nous devons maintenir notre activité et nous allons sûrement entrer dans le futur ou les prochains plans de Matchroom de boxe. Nous ne savons pas quelles seront ces opportunités, elles peuvent être des choses importantes à la maison ou en sortant de boxe États Unis ou pour Royaume-Uni. En fait, nous avons un éventail assez large de possibilités après avoir gagné à Mikey Garcia . Il faut savoir profiter du moment et écouter les offres qui peuvent venir », conclut Sandor.

