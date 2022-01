En 2022, nous verrons si notre démocratie s’autodétruira à cause des peurs, des fantasmes et des illusions sans fondement

Il y a une femme qui travaille dans une bijouterie près de ma maison de banlieue. J’y suis allé plusieurs fois pour réparer mon bracelet de montre. Je ne sais pas exactement d’où elle vient, mais d’après son accent, je pense que c’est quelque part en Russie. Son mari, un américain, est propriétaire de la boutique et il a environ vingt-cinq ans son aîné. Parce que je suis notoirement lent à l’adoption, il ne m’est pas venu à l’esprit pendant plusieurs années qu’elle était peut-être ce que l’on appelle de manière quelque peu péjorative une « mariée par correspondance ». Vrai ou non, ce fait n’a pas particulièrement d’importance, sauf dans la mesure où il me suggère qu’elle est venue dans ce pays comme une sorte de page blanche en ce qui concerne sa culture.

Les quelques conversations que j’ai eues avec elle alors qu’elle se tenait derrière la cloison en plexiglas, réparant ma montre, ont révélé qu’elle était une fervente adepte de Fox News. Faire de petites discussions n’est pas mon fort, alors la dernière fois que j’y étais, je me suis concentré sur des généralités, y compris ce qui se passait dans la ville, dont les limites extérieures sont à environ huit kilomètres en voiture de son magasin. Il est vite devenu clair pour moi que la perspective d’aller en ville la terrifiait. Elle était convaincue qu’elle serait attaquée par des voyous noirs campés en signe de protestation là-bas. C’était fin 2021, remarquez, au moins un an après les manifestations de Black Lives Matter qui ont dominé la couverture médiatique en 2020. À cette époque, il n’y avait pas eu de manifestations, aucun manifestants et personne ne « campait », ces sans-abri qui l’avaient déjà fait. donc ayant été sommairement éjecté, pour la plupart. Dans la mesure où des manifestations ou des rassemblements avaient déjà eu lieu, ils étaient depuis longtemps terminés ; tout le centre-ville était en fait plutôt calme, en raison de la pandémie de COVID-19. Les magasins, les restaurants et les musées étaient pour la plupart ouverts et presque désespérément invitants, du moins si vous portiez un masque.

La montée en flèche de la criminalité, désormais fouettée sans cesse par la droite, se produit principalement dans les zones les plus pauvres et les plus défavorisées des grandes villes et des environs pendant cette pandémie, et elle se limite généralement aux homicides, sans surprise en corrélation avec le nombre écrasant d’armes de poing et armes semi-automatiques affluant dans ces quartiers. Dans la vaste étendue de la ville, les gens ne traînent tout simplement pas, attendant de vous attaquer ou de vous voler, pas plus qu’ils ne l’ont toujours été, voire pas du tout (le crime était en fait bien pire il y a trente ans). La montée des « crimes violents » est également un peu trompeuse. Comme l’ont souligné Lois Beckett et Abene Clayton, écrivant pour le Guardian :

[W]Ce qui se passe avec les homicides ne fait pas partie d’une « vague de criminalité » plus large. En fait, de nombreux crimes, des larcins aux vols en passant par les viols, ont chuté pendant la pandémie et ont continué de baisser au cours des premiers mois de 2021. La «criminalité» n’augmente pas. Même la catégorie plus large des « crimes violents » n’a augmenté que d’environ 3% l’année dernière, selon les données préliminaires du FBI d’un grand sous-ensemble de villes.

Mon amie de la bijouterie le saurait si elle prenait le temps de se promener dans la ville. Mais elle ne le fera pas. Grâce à Fox News et à la machine à bruit de droite, elle vit dans une peur abjecte de quelque chose qui n’existe pas en pratique, du moins pour elle. Comme l’épidémie de mauvaise conduite au cours des deux dernières années, c’est un symptôme du stress incessant causé par la pandémie (une pandémie qui a été inutilement prolongée par le refus des personnes de droite politique de prendre les mesures de base nécessaires pour l’atténuer). Et sachant cela m’a poussé à me demander quelles autres peurs sans fondement le droit a-t-il exploitées ? Quelles autres illusions sans fondement réel les républicains utilisent-ils pour agiter et motiver leurs électeurs alors que nous entrons dans une nouvelle année électorale critique ?

Il s’avère que l’ensemble de « l’agenda » républicain de 2022, le même agenda qui a incité une horde de terroristes nationaux à traquer les membres du Congrès et à saccager le Capitole américain, le même agenda que la droite utilise comme écran pour tout justifier, de l’attaque à l’école programmes d’études à l’adoption de lois supprimant le vote, est presque entièrement basé sur la fabrication en gros de pures fantaisies. Pratiquement aucun de ces fantasmes ne reflète la réalité réelle. Pourtant, nous nous retrouvons en tant que pays entrant dans 2022 avec notre démocratie même suspendue à un fil, tout cela à cause de ces illusions, fantasmes et mensonges générés artificiellement. Notre exemple n’est peut-être pas le plus frappant, mais certainement le plus récent, d’un pays au bord de l’autodestruction de sa démocratie sur la seule base de griefs totalement imaginaires.

Trump et ces charlatans qui le conseillent ainsi que le parti républicain – des opportunistes cyniques comme Steve Bannon, un ancien banquier d’investissement de Goldman Sachs sans la moindre affinité pour la classe ouvrière – ont investi des millions dans la création de ces dangers illusoires dans tant d’esprits, au point où ils sont maintenant établis évangile parmi eux. L’immigration a été la plus importante en 2016 ; malgré le fait que le seul immigrant sans-papiers que Joe Republican soit susceptible de rencontrer ou d’interagir avec est quelqu’un qui occupe un emploi rémunéré pour faire un travail que personne d’autre – en particulier Joe Republican – ne veut particulièrement faire. Vous ne voyez pas d’enfants de républicains blancs se précipiter pour cueillir les fruits qui finissent sur notre table de cuisine ou frapper à la porte pour tondre les pelouses sous un soleil de plomb. Mais peu importe la réalité que le pays a maintenant un taux de chômage oscillant autour d’un dérisoire 4% : ces gens nous prenaient en quelque sorte nos emplois ! Ils soutiraient nos impôts durement gagnés en obtenant des soins médicaux gratuits, une scolarité, etc.

Ces plaintes sont toutes des fantasmes égrenés qui n’ont aucun impact sur la vie des républicains, mais ils sont remarquablement efficaces, c’est pourquoi le GOP les promène continuellement. Nous voici donc, avec les républicains, grâce à la répétition constante de Bannon, Trump, Tucker Carlson et toute la brigade Murdoch de propagandistes rémunérés, croyant de tout leur cœur que l’immigration est notre problème national numéro un. Mais ce n’est pas un problème : c’est un grief artificiel, avec un effet de minimis sur la vie de l’électeur GOP moyen.

Et maintenant, on nous dit que « l’éducation » sera la question brûlante pour les mi-mandats du Congrès en 2022, mais ce n’est pas vraiment « l’éducation » sur laquelle les républicains se concentrent : c’est plutôt le fait que quelque part nos enfants apprennent des choses qui leur faire penser à de mauvaises pensées sur l’héritage misérable laissé par les propriétaires d’esclaves confédérés et le KKK, qui se sont maintenant (pas par hasard) reconstitués dans le parti républicain moderne. Comme si interdire l’enseignement de la « théorie critique de la race » ou des livres sur la discrimination raciale dans les écoles publiques allait en quelque sorte réorienter leurs processus de pensée alors qu’ils affluaient vers leurs vidéos TikTok. Peu importe le fait que la théorie de la race critique n’est pas et n’a jamais été enseignée dans les écoles publiques (il s’agit d’un séminaire universitaire de deuxième cycle dans certains programmes d’études sur les Noirs). Tout ce qui suggère l’inégalité raciale dans ce pays est mauvais, nous dit-on, parce que nous ne voulons pas que nos enfants découvrent à quel point ce pays est raciste et comment ce racisme est perpétué par le même parti auquel appartiennent leurs parents.

Je comprends que ce n’est pas amusant quand vos enfants apprennent la vérité sur le parti politique que maman et papa soutiennent tous les quatre ans avec leurs pancartes sur la pelouse ; ils représentent des croyances vraiment horribles, insensées et cruelles que le GOP ne veut pas reconnaître. Je comprends aussi qu’essayer de garder les livres et la réalité sur l’histoire de cette nation en les interdisant ou en muselant leurs professeurs revient à pisser dans le vent. Comme Rebecca Solnit, écrivant pour le Guardian, l’explique patiemment : « L’indignation suscitée par le projet 1619 et les nouvelles lois qui tentent de censurer les enseignants des écoles publiques de raconter l’histoire complète de l’histoire américaine sont une tentative vouée à l’échec pour retenir des faits et des perspectives qui sont déjà très répandu. »

Alors que la droite est devenue beaucoup plus extrême et compte des dizaines de millions de vrais croyants, elle se transforme en une secte minoritaire. Cela a incité leur course désespérée pour renverser des élections libres et équitables et d’autres processus démocratiques. Les chrétiens blancs, qui représentaient 80% de la population en 1976, sont maintenant 44%. Les métis et les non-blancs deviennent rapidement majoritaires.

C’est la même chose avec la diabolisation des personnes trans. La grande majorité des républicains n’ont jamais, dans leurs enclaves de bulles insulaires, même rencontré quelqu’un de transgenre – du moins pas sciemment. Mais leur droit d’exister même dans notre société est devenu – et deviendra en 2022 – une « préoccupation » pour des millions d’électeurs du GOP : un autre faux-fuyant illusoire sans impact sur leur vie réelle pour qu’ils soient obsédés, tout comme le supposé, « menace » imaginaire contre le droit de ces personnes à adorer quelle que soit la religion sur laquelle flotte leur bateau.

Pourtant, ces tentatives vouées à l’échec du GOP pour repousser l’eau au-dessus du barrage, pour ainsi dire, continuent d’animer la droite. Et assez de ces personnes insécurisées et lésées ont adhéré à ces tropes au point qu’elles estiment qu’il est acceptable de décimer nos institutions démocratiques afin de sauver un État américain mythique et imaginaire qui n’a jamais existé en premier lieu.

Vous savez ce qu’est un « problème » réel et tangible ? Ne pas être en mesure de trouver des services de garde pour vos enfants afin que vous puissiez aller travailler : c’est un problème. Ne pas être en mesure de payer les soins de longue durée pour un parent âgé ou un membre de la famille parce qu’il n’est pas couvert par l’assurance-maladie, et être obligé d’effectuer ces soins vous-même ou de les confier à une maison de retraite sordide : c’est un « problème ». Être piégé dans un travail abrutissant d’emballage de biens de consommation pendant que le PDG milliardaire de votre entreprise crée un parc d’attractions haut de gamme, se lançant dans l’espace pour pouvoir faire la roue et se branler en apesanteur : c’est un problème.

Se faire gonfler d’une facture à quatre chiffres pour les soins de santé d’urgence parce que votre régime d’employeur ne le couvrira pas est un « problème ». Payer pour l’université de vos enfants afin qu’ils n’entrent pas sur le marché du travail en tant que serviteur sous contrat relégué en permanence dans les rangs des travailleurs pauvres, est un « problème ». Faire quelque chose – n’importe quoi – pour prévenir la prochaine catastrophe climatique à venir, est également un « problème ».

Mais non : au lieu d’essayer de résoudre l’un de ces problèmes, qui transcendent tous l’éventail politique, nous sommes confrontés en 2022 à une nation où la moitié de l’électorat est motivée par un conte de fées irrationnel et complètement faux qui tient la dernière élection a été «volé» à un criminel qui a complètement bâclé et saboté la réponse à une pandémie mondiale. Où cette même moitié de l’électorat ne peut pas accepter le fait que la personne qu’ils avaient précédemment nommée était totalement incompétente pour le travail, et que la majorité des électeurs américains l’ont compris et l’ont expulsé. Pire encore, ce conte de fées inventé justifie des mesures visant à bouleverser toute notre démocratie, le tout pour que le Parti républicain puisse continuer à exprimer les mêmes griefs sans fondement pour affirmer un contrôle permanent sur toutes nos vies.

En d’autres termes, nous verrons si l’une des démocraties les plus anciennes au monde est prête à s’immoler pour pratiquement aucune raison réelle, aucune « crise » existentielle urgente, aucune calamité économique désastreuse. Rien, en fait, que des mensonges amplifiés et amplifiés combinés à l’ignorance, la myopie et la pure crédulité d’une énorme partie de sa population.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.