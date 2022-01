En 2022, une seule chose unira la prise de contrôle mondiale de la blockchain

Tout au long des années 2010, un thème d’investissement a dominé Wall Street : Le rachat mondial de la technologie.

C’est-à-dire qu’au tout début, de nombreuses entreprises technologiques dominantes d’aujourd’hui venaient à peine de démarrer (Facebook), avaient du mal à trouver leur place (Amazon) ou même étaient sur le point de déclarer faillite (Netflix).

Puis le monde a changé.

Tout le monde et leur meilleur ami ont commencé à utiliser des plateformes technologiques pour tout faire, du shopping au travail, et Facebook, Amazon et Netflix ont redéfini nos vies personnelles et professionnelles.

En cours de route, les actions technologiques ont absolument grimpé en flèche tout au long des années 2010. Au cours de cette décennie, le Nasdaq-100 a augmenté de 370%, tandis que le S&P 500 n’a augmenté que de 190 %.

Mais maintenant, c’est une nouvelle décennie, et cela signifie qu’il est temps pour un nouveau thème d’investissement : Le rachat mondial de la blockchain.

C’est pourquoi le géant des paiements hérités Visa fait tout pour technologie blockchain.

Les gens au sommet de Visa ne sont pas stupides. Ils sont assez pointus en fait – suffisamment pointus pour savoir que les crypto-monnaies et la finance décentralisée sont l’avenir (et une menace existentielle pour leur entreprise), alors ils font tout ce qu’ils peuvent pour embrasser la révolution Blockchain, sans se faire anéantir par elle.

Visa a maintenant ses équipes de R&D travaillant 24 heures sur 24 sur un hub d’interopérabilité blockchain pour connecter différents réseaux blockchain via un seul canal de paiement, permettant le transfert d’actifs numériques entre différentes blockchains via un seul échange.

C’est une idée énorme.

Le manque d’interopérabilité dans le monde de la blockchain est une énorme barrière à l’entrée pour les consommateurs réguliers. Alors que les gens férus de technologie sont bien équipés et prêts à passer du protocole blockchain au protocole blockchain et du portefeuille numérique au portefeuille numérique, la plupart des gens ne le sont pas – et par conséquent, résoudre ce problème en rendant les choses interopérables via un seul marché réduira ce que nous voyons comme l’un des plus grands obstacles à l’adoption généralisée des cryptos.

Bien sûr, cela signifie que cela accélérera également considérablement la révolution Blockchain.

Par conséquent, quelle que soit l’entreprise ou le projet qui résout ce problème, débloquer une valeur économique significative.

Visa espère que ce sera l’entreprise qui fera exactement cela – mais ce n’est pas notre cheval préféré dans cette course.

Loin de là.

L’interopérabilité est l’une de ces grandes idées qui reviennent de temps en temps, et quand c’est le cas, elle offre d’énormes opportunités. Dans ce cas, alors que les NFT et le métaverse sont des sujets bien couverts dans l’univers crypto, l’idée de interopérabilité n’est pas – et c’est pourquoi nous pensons que des opportunités de plusieurs milliards de dollars se trouvent dans cette industrie.

L’interopérabilité de la blockchain, au sens large, est la connexion de différentes blockchains.

Pour comprendre pourquoi cela est si précieux, vous devez d’abord comprendre que l’univers de la blockchain est défini par un manque d’uniformité. Vous avez différents protocoles blockchain. Vous disposez de plusieurs portefeuilles numériques. Vous avez différents projets, construits sur différentes chaînes, avec différentes tokenomiques. L’uniformité n’est pas une chose dans le monde de la blockchain.

Pour certains, c’est bien. Mais pour la plupart d’entre nous, nous voulons une interopérabilité pratique et transparente entre les différents protocoles de la blockchain et dans l’ensemble de l’univers de la blockchain.

Par conséquent, le manque actuel d’interopérabilité est un énorme obstacle à l’adoption généralisée des cryptos.

Et, en ce moment, les blockchains sont engagées dans une sorte de guerre pseudo-tribaliste les unes avec les autres.

Cela est dû au fait que les réseaux blockchain ont tendance à agir comme des univers en eux-mêmes, sans moyen facile de communiquer avec d’autres blockchains en dehors d’un seul réseau. Le résultat est une culture du maximalisme, où les partisans d’un réseau blockchain se querellent avec les partisans du prochain réseau blockchain.

Ce manque d’interopérabilité dans le monde de la blockchain est un énorme obstacle à l’adoption par les consommateurs, un obstacle que la révolution de la blockchain doit éliminer pour que les consommateurs réguliers se sentent moins intimidés par l’utilisation quotidienne.

Nous le considérons comme le plus grand obstacle à l’adoption généralisée des cryptos.

Cela dit, l’augmentation des taux d’adoption de la blockchain ouvrira la voie à la montée en flèche des cryptos, tout comme l’augmentation des taux d’adoption d’Internet ouvrira la voie à l’envolée des actions technologiques dans les années 2010. La différence, cependant, est que la prise de contrôle mondiale de la blockchain se produira beaucoup plus rapidement que la prise de contrôle mondiale en ligne.

Il a fallu environ 30 ans à Internet pour devenir omniprésent dans le monde. Nous pensons que les crypto-monnaies, la finance décentralisée (DeFi) et les applications décentralisées (dApps) feront de même dans seulement 10 à 15 ans.

Au début des années 2030, la plupart des pays du monde détiendront au moins de l’argent en cryptos, la plupart des commerçants accepteront les paiements en crypto-monnaie et la plupart des applications seront construit sur la blockchain.

C’est pourquoi nous avons récemment introduit une nouvelle crypto dans notre réseau de conseil en recherche premium Crypto Investor Network, qui, selon nous, peut résoudre ce problème d’interopérabilité une fois pour toutes. Nous n’hésitons pas à l’appeler le solution parfaite pour le marché, et la crypto-monnaie derrière cette solution révolutionnaire a un potentiel de hausse immense.

C’est notre cheval préféré dans la course pour résoudre le problème des « chaînes croisées » dans le monde de la cryptographie (comme l’appellent les initiés).

Il s’agit d’un projet blockchain, créant une place de marché blockchain, sur un protocole blockchain. C’est la solution parfaite pour le marché. Et la crypto-monnaie derrière cette solution révolutionnaire a un potentiel de hausse immense.

En fait, depuis que nous l’avons ajoutée à notre portefeuille, la pièce alt a rapporté jusqu’à 50 %, et nous prévoyons que ces gains démesurés se poursuivront tout au long de 2022.

Bien sûr, je ne peux pas vous dire son nom ici… mais si vous Cliquez ici, vous en apprendrez plus sur la crypto qui pourrait devenir une omniprésence fondamentale dans l’économie Blockchain.

