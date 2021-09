En 25 ans, je n’ai jamais joué à Tomb Raider – jusqu’à maintenant

Si vous êtes un fan de jeux informatiques, Tomb Raider n’aura aucun mystère pour vous. Après 25 ans, c’est une franchise qui a donné naissance à de nombreuses suites, plusieurs films qui ont tous atteint plus de milliards de ventes. Mais malgré tout cela, je n’ai jamais vraiment joué à Tomb Raider jusqu’à présent.

Je ne sais pas exactement comment cela a fini par être la situation. En théorie, un jeu qui comprend de l’action, de l’aventure, du mystère et une intrigue à moitié décente devrait être un jeu auquel je ferais tout mon possible pour jouer.

Bien que tous les jeux de la franchise Tomb Raider n’aient pas été un classique glacial, plusieurs ont reçu d’excellentes critiques. Mais le tout premier jeu en particulier était révolutionnaire pour l’époque et définissait la base de la façon dont un jeu en 3D pouvait être joué.

Un plombier et un hérisson mutant

Il y a 25 ans, les principaux protagonistes des jeux vidéo étaient un plombier et un hérisson mutant. Les jeux vidéo conservaient encore une réputation indésirable en tant que passe-temps de niche. Ainsi, en 1996, un jeu a été lancé par une société basée à Derby, en Angleterre, qui mettait en vedette une forte protagoniste féminine (par opposition à une princesse qui avait besoin d’être sauvée), il était presque inévitable qu’il retienne l’attention.

Alors qu’une grande partie de la couverture s’est concentrée de manière inconfortable sur l’apparence de Lara et a conduit à des controverses infâmes telles que Nude Raider, c’est une question légitime de savoir si Lara était un symbole de l’autonomisation des femmes ou le fantasme d’un adolescent. Mais en tant que leader féminin, Lara était vraiment quelque chose de nouveau et de différent. Regardez d’autres jeux sortis en 1996 : Super Mario 64, Duke Nukem 3D, Quake, Crash Bandicoot, Resident Evil et Donkey Kong Country 3, pour n’en nommer que quelques-uns. Les protagonistes féminines étaient rares, donc c’était rafraîchissant de voir Lara Croft.

Tout aussi important, le jeu a été créé par CORE Design, auparavant connu pour Rick Dangerous et BC Racers, a reçu d’excellentes critiques. Il n’aurait jamais réussi à survivre pendant 25 ans, ou à devenir une franchise aussi connue, s’il n’y avait pas eu plus que cela mettant en vedette une femme. Loué pour son gameplay, sa conception de niveau, son personnage fascinant et son intrigue, Tomb Raider méritait l’attention qu’il a reçue en tant que jeu. 81 millions de jeux vendus au cours des 25 dernières années signifient qu’il doit faire quelque chose de bien.

(Crédit image : CORE Design / Crystal Dynamics)

Je n’ai jamais enfermé Winston dans le congélateur

Mais je ne saurais vraiment rien de tout cela de première main, car jusqu’à présent, je n’avais jamais joué à un jeu Tomb Raider. Je n’ai jamais enfermé son majordome Winston dans le congélateur. Je n’ai jamais essayé de concilier le fait qu’elle peut tuer un T-Rex, mais qu’elle meurt immédiatement lorsqu’elle s’approche de quelque chose de piquant, ce qui pourrait expliquer l’absence de cactus dans sa maison. Ou le fait qu’elle ne soit pas une patronne des œuvres caritatives de hérisson.

Mais maintenant, après 25 ans, j’ai enfin trouvé le temps et l’opportunité de découvrir Tomb Raider, dans toute sa splendeur, pour la première fois. Après avoir joué aux deux premiers jeux, sortis en 1996 et 1997, voici quelques-unes de mes impressions de première main.

(Crédit image : CORE Design / Crystal Dynamics)

Le danger rôde à chaque coin de rue

Tomb Raider ne flirte pas avec vous. Vous êtes directement jeté dans le jeu, immédiatement dans les Andes, en naviguant à travers un temple. Cela m’a immédiatement frappé à quel point vous avez peu de prise en main, par rapport aux jeux modernes. Les niveaux sont gros, difficiles et peuvent être impitoyables. Passer du temps dans le manoir de Lara pour apprendre les ficelles du métier est du temps bien dépensé.

Ainsi, lors de ma deuxième tentative de jouer au jeu, après avoir appris quelles étaient les commandes, j’ai pu commencer à apprécier le jeu lui-même. Il y a beaucoup à apprécier à tous les niveaux. Graphiquement, s’il ne peut évidemment pas rivaliser avec les jeux plus récents, il résiste assez bien après 25 ans. Oui, c’est un peu en blocs et la palette de couleurs n’est pas la plus riche, mais dans l’ensemble, elle est très respectable et a un design qui s’adapte à l’époque, à côté d’autres facteurs.

(Crédit image : CORE Design / Crystal Dynamics)

Bien sûr qu’il y a un T-Rex

La musique est fantastique. Composé par Nathan McCree, il reste juste à l’arrière-plan, puis monte en crescendo, vous donnant juste assez de temps pour vous préparer à un conflit imminent. Peut-être sous la forme d’un T-Rex, car bien sûr il y a un T-Rex. Le danger rôde à chaque coin de rue. Parfois, le coin lui-même est dangereux. Je suis mort. Beaucoup.

Même le premier niveau est un défi. Je me considérerais comme un joueur raisonnablement compétent. Mais le nombre de morts est ahurissant. Je ne peux pas penser à un autre jeu qui m’a donné envie d’arrêter autant. Chaque fois que vous pensez avoir négocié la partie dangereuse, il y a plus de pointes, ou de rochers, ou de loups, d’ours, de tigres ou de tyrannosaures. Ou un énorme trou dans le sol que vous n’avez pas vu. Un seul faux pas signifie la mort. Je pourrais probablement expliquer dans toute une série de podcasts les innombrables façons dont j’ai tué Lara Croft par erreur.

Mais aussi ennuyeux que cela ait été, je suis toujours impressionné par ce que ce jeu a à offrir. Des niveaux énormes et labyrinthiques à explorer. Musique d’ambiance. L’ampleur de l’ambition est impressionnante. Et comparé à d’autres jeux en 1996, il est assez facile de voir pourquoi cela a perduré. Vous pouvez sentir comment Lara a peut-être ouvert la voie à des protagonistes féminines ultérieures dans les jeux.

Elle a rendu acceptable qu’un personnage principal soit une femme, plutôt qu’un plombier, un hérisson ou un bandicoot. Sans elle, aurions-nous eu des jeux comme Perfect Dark, Bayonetta ou Horizon : Zero Dawn ? Peut-être ne le saurons-nous jamais définitivement, mais Tomb Raider a certainement contribué à donner une forte légitimité aux personnages principaux féminins, dans un monde où le jeu était massivement masculin.

je vais y retourner

Ayant enfin expérimenté Tomb Raider, je ne doute pas que j’y reviendrai et que je découvrirai des façons plus inattendues de mourir.

C’est un défi qui demande à être surmonté. Mais peut-être que mon plus gros point à retenir est celui-ci : je pensais que j’étais relativement capable dans les jeux vidéo. Tomb Raider m’a fait tout remettre en question.

Bienvenue à la PC Gaming Week 2021 de TechRadar, notre célébration de la plus grande plate-forme de jeu sur Terre. Malgré la pandémie mondiale et les pénuries de GPU en cours, les jeux sur PC n’ont jamais été aussi dynamiques et excitants, et tout au long de la semaine, nous le refléterons avec une sélection d’articles approfondis, d’interviews et de guides d’achat essentiels.