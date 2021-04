En 3D ou pas en 3D: achetez le bon billet Godzilla contre Kong

À un moment donné dans Godzilla contre Kong, Adam Wingard laisse littéralement tomber une voiture sur son public. Au moment où cela se produit lors de la confrontation décisive à Hong Kong, il y a déjà eu pas mal de moments qui pourraient faire tressaillir le public, et c’est un bel exemple de la sorcellerie Before The Window qui prend vie. Alors que les séquences de combat dans Godzilla vs Kong montrent cette pièce du puzzle à son plein potentiel, il y a encore des moments moins lourds de bataille, comme Kong explorant le royaume de Hollow Earth, qui nous donnent des objets volant vers notre champ de vision. Préparez-vous à des explosions atomiques au visage, Kong atteignant le public et Godzilla vous fixant plusieurs fois.