En ajoutant Luigi et le multijoueur, Lego Mario a enfin l’impression d’atteindre son véritable potentiel

Lego Mario ne cesse de grandir – et de s’améliorer.

À la même époque l’année dernière, le groupe Lego s’est associé à Nintendo pour livrer Lego Super Mario, une tournure unique à la fois des pièges typiques des jouets de construction de Lego et des racines du jeu vidéo de Mario. C’était un jouet de construction, oui, mais qui était gamifié via Mario lui-même, rendu sous forme de blocs et bourré de capteurs qui lui permettaient d’interagir avec les mondes et les personnages qui pouvaient être construits à partir des différents ensembles disponibles.

Alors que les nerds hardcore de Lego étaient toujours un peu déçus par Lego Mario car il ne fournissait pas de modèles complexes d’icônes de la série Mario (bien qu’une fuite suggère qu’un ensemble plus traditionnel du château de Peach pourrait être sur les cartes), Lego Mario était parfaitement conçu pour les enfants – comme on peut s’y attendre d’un rapprochement de deux sociétés si bien rodées à pitcher selon les envies des enfants. Mais peu importe le nombre d’ensembles sortis et peu importe le nombre d’ennemis et d’emplacements recréés au format Lego Mario, j’avais toujours l’impression qu’il manquait quelque chose – jusqu’à maintenant.

Entrez Lego Luigi, qui sortira plus ou moins exactement un an plus tard pour donner à toute la gamme un remaniement du premier anniversaire. Luigi apparaît ici dans le même format que son frère – avec des yeux numérisés et un petit écran d’état sur la poitrine – et est compatible avec tous les accessoires Lego Mario précédents, des cours aux costumes de mise sous tension. Je suis heureux d’annoncer que Luigi est à juste titre un peu plus grand que son frère – fidèle au très important Mario Canon, malgré le fait qu’il aurait été facile pour Lego de simplement recolorer le moule Mario existant.

Les fans de Luigi peuvent jouer en solo avec lui à la place – mais ce qui est vraiment excitant, c’est que l’accès à Lego Luigi débloque la fonctionnalité multijoueur.

Il y a deux façons de lier les frères Blocky. La première consiste simplement à utiliser l’application pour smartphone Lego Mario, disponible sur iOS et Android. Alternativement, vous pouvez connecter les deux via leur Bluetooth intégré natif. Une fois que les deux sont connectés ensemble, deux joueurs peuvent chacun emmener un personnage autour de vos créations de parcours Lego – soit en travaillant ensemble pour atteindre l’objectif, soit en faisant la course pour collecter autant de pièces que possible avant la fin du temps imparti.

Le niveau de détail est beau, et souvent assez mignon. Les frères sauront, par exemple, si vous faites équipe pour piétiner un boss ennemi. L’un réagira si l’autre se blesse ou tombe. Il y a beaucoup de petites interactions comme celle-ci – les enfants (et les adultes enfantins, comme moi) vont s’éclater avec ça.

Si vous jouez via l’application, à la fin de chaque cours, vous recevrez une ventilation de ce que chaque joueur a fait, y compris le nombre de pièces et les éléments de niveau avec lesquels chacun a interagi. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence d’un instant à l’autre par rapport à la façon dont il joue seul, et à cause de cela, j’étais initialement sceptique quant à la valeur que Luigi pourrait apporter. Après avoir joué avec le multijoueur pendant un certain temps, cependant, je pense qu’il est juste de dire qu’amener une deuxième personne dans le mix améliore définitivement toute l’expérience.

L’autre moitié de l’expérience se construit, bien sûr. Le cours de démarrage Aventures avec Luigi, comme on l’appelle, est livré avec un ensemble généreux d’options pour étendre vos niveaux Lego Mario pour 50 £. Il est juste de dire que ce avec quoi Luigi est livré ressemble plus à une extension qu’à un ensemble de démarrage secondaire, cependant. Bien que vous puissiez l’utiliser comme point d’entrée alternatif, cela ressemble à un package plus avancé, avec une variété de terrains et peu d’ennemis de base.

Il comprend un Pink Yoshi, Bone Goomba et Boom Boom en tant que personnage de boss qui se dresse au sommet d’une balançoire articulée conçue pour que les frères puissent sauter dessus afin de détrôner et de vaincre Boom-Boom. C’est un beau paquet.

Lego Luigi inaugure également une nouvelle vague d’ensembles Lego Super Mario. Cela comprend de nouveaux packs de mise sous tension Frog & Bee, de nouveaux packs de personnages « blind bag » d’ennemis et, surtout, quatre nouveaux ensembles d’extension à part entière dont le prix va d’environ 25 £ à 90 £.

La vedette est naturellement la plus chère – un ensemble de dirigeables de Bowser qui recrée les dirigeables qui ont fait leurs débuts dans Mario 3 et sont devenus un incontournable de la série. C’est une belle construction avec de superbes pièces interactives, y compris des pièces délibérément destructibles que Mario et Luigi peuvent briser d’un pied.

Un autre ensemble comprend Lakitu, le favori des fans, et mon préféré du groupe est un ensemble qui voit Reznor, l’un des meilleurs patrons de Super Mario World, faire reproduire fidèlement son mécanicien de patron dans des mécanismes Lego en mouvement.

Ce truc est vital pour l’attrait de Lego Super Mario, à la fois pour les utilisateurs finaux et, duh, pour Lego. Plus d’ensembles signifie qu’ils ont plus à vous vendre, bien sûr, mais cela se penche également sur l’ensemble de la proposition de ces ensembles. Les véritables « constructions Lego » impliquées ici ne sont pas si compliquées ou engageantes – mais chaque construction vous donne de petites pièces modulaires de conception de niveau Mario que vous pouvez ensuite enchaîner dans des dispositions de cours uniques. Plus il y a d’ensembles, plus vous avez de variété – et on a l’impression qu’il y a plus de créativité et d’expérimentation de la part des concepteurs de Lego avec cette nouvelle gamme.

C’est cool de voir de plus en plus de personnages de base de Mario être représentés dans les ensembles de base, et cela laisse réfléchir à où cette série pourrait aller. J’aimerais voir des coupes plus profondes, mais je me demande aussi si nous pourrions obtenir des choses comme des extensions liées à Mario Kart.

Tout cela pour dire… Eh bien, je dois probablement mettre à jour ma liste des meilleurs ensembles d’extension Lego Mario de l’année dernière. Mais aussi, il est clair que Lego Mario n’est plus seulement un morceau d’expérimentation folle – il a fonctionné, et c’est réussi, et il se développe maintenant de manière excitante et curieuse. Notamment, Peach et Daisy n’ont pas encore vu de représentation Lego – alors je me demande si des aventures à trois ou quatre joueurs pourraient être à venir.