En Allemagne, la politique tranchante de Meh ⋆ 10z viral

L’Allemagne a tenu ses élections législatives aujourd’hui, et la course entre l’Union chrétienne-démocrate d’Angela Merkel et les sociaux-démocrates de gauche est trop proche pour être déclenchée. Le London Times rapporte :

Les conservateurs de la chancelière devaient perdre contre les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD) d’environ un point de pourcentage, bien que le résultat soit resté trop proche pour être annoncé.

***

Les résultats finement équilibrés annoncent une phase d’incertitude qui pourrait s’éterniser pendant des mois alors que les partis se disputent les termes du prochain gouvernement, laissant un vide d’indécision au cœur de l’Europe. Scholz et Laschet ont tracé les lignes de bataille hier soir pour ce qui devrait être parmi les pourparlers de coalition les plus difficiles depuis des décennies. Merkel restera chancelière par intérim tandis que Scholz et Laschet courtisent le soutien des petits partis dans une course à la majorité parlementaire.

Peu importe. Les « conservateurs » de Merkel ne sont pas conservateurs au sens américain du terme. Ils sont sans doute meilleurs que la gauche, mais il est difficile de s’enthousiasmer pour les négociations à venir pour former une coalition gouvernementale. Le résultat final sera peu de changements, car les partenaires de la coalition doivent être apaisés.

Voici ce qui m’intéresse le plus : les données d’un sondage sur ce que les Allemands considèrent comme les questions politiques les plus importantes au cours des dernières années :

Depuis un an ou deux, le coronavirus – un virus de la grippe contre lequel le gouvernement peut faire peu ou rien – a été le problème numéro un. Alors que le virus s’estompe, le plus gros problème pour les électeurs allemands actuellement est le climat – quelque chose contre lequel il est encore plus évident que le gouvernement ne peut rien faire. Les autres problèmes, bien que très éloignés, incluent la migration – je suppose que presque tous ceux qui citent la migration comme le problème numéro un sont contre – « l’inégalité », que je considère comme un raccourci pour le gauchisme, les retraites et l’éducation.

Il manque notamment dans la liste les problèmes qui ont traditionnellement été au premier plan. Rien concernant la guerre et la paix n’est sur la liste, ce qui, je suppose, est une bonne chose, étant donné que nous parlons de l’Allemagne. Il n’y a rien non plus sur le développement économique. Dans le monde développé d’aujourd’hui, la paix et la prospérité – historiquement les deux questions politiques dominantes en Occident – ​​sont plus ou moins considérées comme allant de soi. Cela permet aux électeurs de se concentrer sur des questions où le gouvernement est largement ou entièrement incompétent, comme la propagation d’un virus ou les vicissitudes de la météo.

Partout dans le monde développé, nous voyons la dévolution de la politique des questions de guerre, de paix et de prospérité au vote vertueux, et les élections actuelles en Allemagne offrent un exemple frappant du phénomène.

