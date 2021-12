En Allemagne on parle d’un troc Arthur-Pavard avec la Juve

09/12/2021 à 11:04 CET

Marc Escola

Au lendemain de l’élimination du culé de la Champions, le grand bourreau du Barça, les Bayern Munich, un échange est proposé qui laisserait un ancien joueur du Barça dans leurs rangs. Il s’agit de Arthur Melo, le milieu de terrain brésilien déjà entré dans le troc de Pjanic et que vous ne trouvez pas votre site dans Turin.

Les Bavarois ont besoin d’un milieu de terrain qui rivalise et donne du repos à Kimmich et Goretzka, et selon le média allemand ‘Abendzeitung’ ils souhaiteraient un échange avec les Français Benjamin Pavard. Comme Tolisso et Marc Roca, l’ailier ne donne pas la performance attendue et le Bayern Il n’envisage pas de rester avec ces joueurs, car il chercherait à renforcer le double pivot du milieu de terrain.

Abendzeitung

⬇️ # Arthur per #Pavard è la trattativa tra #Juventus e #Bayern: ad #Allegri piace il terzino che può giocare a destra e sinistra; je tedeschi hanno bisogno di un milieu de terrain 🔄 – Giacomo Scutiero (@SCUtweet) 8 décembre 2021

A l’été 2020, Arthur a quitté l’entité du Barça et s’est rendu en Italie dans ce changement de cartes controversé avec le Juventus qui fait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur italien. Les Juventinos auraient pu bénéficier d’une série de plus-values ​​dans certaines signatures entreprises, le troc avec Pjanic (maintenant en prêt dans le Besiktas) comme principal centre d’attention.

256 minutes cette saison

Arthur, qui en son temps avait été comparé à Xavi Hernandez, Il n’a joué que 256 minutes réparties en huit matches officiels avec l’entité ‘bianconera’. Il n’a pas convaincu au cours de ses deux saisons avec la ‘Vecchia Signora’ et une issue pourrait être recherchée lors du prochain marché d’été, considérant que sa jeunesse (25 ans) sert toujours à avoir une bonne affiche dans L’Europe  et d’autres équipes comme le Séville Ils auraient également été intéressés par sa situation.