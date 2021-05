“ En Amérique, vous avez peur de parler ” ⋆ .

Chris Rock, célèbre célébrité hollywoodienne de gauche, est devenu le dernier ajout à la liste de ceux qui condamnent la culture d’annulation. Sarah Silverman, Bryan Cranston, Bill Burr et Sharon Stone se sont également prononcés sur les dangers de réduire au silence les points de vue opposés. Peut-être que les gauchistes se réveillent enfin à la réalité que personne n’est à l’abri des guerriers de la justice sociale qui ont annulé le Dr Seuss et Pepe Le Pew.

Lors d’une interview le 21 mai avec le Breakfast Club, Rock a exprimé la difficulté qu’il rencontre en tant que comédien dans l’atmosphère actuelle qui décourage les gens d’exprimer des opinions qui ne correspondent pas complètement au point de vue de gauche. Bien que l’acteur n’ait pas été personnellement ciblé par la foule – du moins pas encore -, il a exprimé le besoin d’une comédie non censurée et les aspects positifs de laisser quelqu’un échouer seul.

Interrogé sur son opinion sur la culture d’annulation et les tentatives fréquentes de bloquer les opinions qui ne soutiennent pas la doctrine de gauche, Rock a expliqué: «C’est bizarre quand on est un comédien parce que, comme… quand le public ne rit pas, on comprend le message. Vous n’êtes pas vraiment obligé de nous annuler car nous recevons le message. ” Il “[doesn’t] comprendre pourquoi les gens ressentent le besoin d’aller au-delà de cela. En déclarant en outre: «C’est, honnêtement, pour moi, c’est un manque de respect. Ce sont des gens qui ne respectent pas le public. Comme, ‘oh, vous pensez en savoir plus que le public?’ »

Rock a ensuite discuté du besoin de liberté de pensée et de permettre aux comédiens d’être créatifs avec leur contenu au lieu de forcer les individus à jouer «en toute sécurité» par peur d’être la prochaine victime de la foule. «Ce n’est pas un endroit où être, tu sais? Nous devrions avoir le droit d’échouer parce que… parce que l’échec fait partie de l’art. Tu sais ce que je veux dire? C’est l’annulation ultime. Il a poursuivi: «Mais maintenant, vous avez un endroit où les gens ont peur de parler. Ce n’est pas… vous savez, surtout en Amérique, vous avez peur de parler. Mais, vous savez, c’est ce que les gens veulent, vous savez, faire des ajustements. Malgré les célébrités de gauche et les experts promouvant la culture de l’annulation et soutenant la censure des points de vue conservateurs, Rock semble se rendre compte que ce mouvement a un impact négatif sur tous les Américains.

La comédie offensive existe depuis des décennies; les actes les plus célèbres de feu George Carlin étaient pleins de critiques et d’un langage dur. La comédie n’est pas censée être sérieuse et souvent elle n’est pas exacte. Rock comprend heureusement cela et il n’aurait pas eu besoin de défendre l’expérimentation dans son domaine il y a vingt ans. Alors que la liste des célébrités de gauche se prononçant contre la culture d’annulation s’allonge, il est évident que ce mouvement a une nature extrêmement destructrice.