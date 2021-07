En Andorre chaque jour le Tour passe

10/07/2021 à 16h21 CEST

Le Tour arrive demain dans ce que l’on peut déjà considérer comme le pays le plus cycliste au monde ; ou du moins celui qui accueille un plus grand nombre de coureurs professionnels, ceux qui se sont installés en Andorre pour des raisons fiscales, un peloton qui roule et s’entraîne principalement sur la route qui mène au sommet du port d’Envalira où il est impossible n’importe quel jour de l’année pour n’en rencontrer aucun. Officiellement il y en a 70 bien queet il y a toujours quelqu’un d’autre qui vient en Andorre pour s’entraîner avec des coéquipiers. Ou des équipes entières (Movistar l’a fait plusieurs fois et Bahreïn aussi) qui rassemblent tous les coureurs là-bas à un moment de l’année, quand la neige s’est déjà dissipée.

Au moins cinquante des coureurs qui se sont inscrits pour le Tour cette année résident en Andorre et tous savent comme s’il s’agissait du jardin de leur maison, non seulement Envalira, qui est aujourd’hui promu, mais Beixalís, un mur sauvage, peut-être le port le plus compliqué, mais pas le plus long, qui figure au programme de la Grande Boucle 2021.

Mais il n’y a pas que les cyclistes, avec leurs familles (il y a plusieurs couples et, parfois, ils s’entraînent aussi ensemble), mais les équipes les plus puissantes ont déjà mis en place un véritable « service course » pour aider les cyclistes dans leurs entraînements et leur apporter avec des soins mécaniques et de physiothérapie.

Si quelqu’un parcourt les routes andorranes en voiture ou à vélo et tombe sur une Mercedes del Ineos, ce n’est pas une erreur ou que le conducteur s’est perdu, mais plutôt qu’il tourne en rond au cas où l’un de ses cyclistes (l’équipe britannique est originaire de les équipes qui ont le plus de membres vivant en Andorre) ont un problème avec le vélo, doivent livrer des vêtements ou un abri et même changer la bouteille d’eau fraîche. Tous les coureurs sont géolocalisés, il n’y a donc aucun problème à savoir où ils s’entraînent.

Egan BernalBien qu’il vive à Monaco lorsqu’il est en Europe, il a passé les semaines avant le Giro qu’il a remporté à s’entraîner avec son compatriote ‘Andorran’ Ineos et vous pouvez également assister à contempler Esteban Chaves changer la roue arrière grâce à l’aide de la voiture BikeExchange à la hauteur d’El Tarter; ou près de Soldeu chez un masseur de Bora attendant que ses cavaliers changent les bidons du vélo.

Cela permet aux coureurs de sortir « plus légers » pour s’entraîner et de ne pas se rendre compte du problème qu’ils auront en cas de crevaison ou même des vêtements qu’ils doivent porter s’il y a un risque d’orage, chose courante de nombreuses fois en Andorre et dans les Pyrénées. Ainsi s’est créée une nouvelle philosophie, des camps d’entraînement quasi compétitifs et, en plus, lorsque plusieurs coureurs d’un même groupe se rencontrent, ils repartent à l’abri de la circulation avec leurs voitures d’équipe. Chaque jour, chaque année, il y a plus de & mldr; au point que quelques jours avant le début d’une course comme le Tour ou la Vuelta, il suffit de s’installer avec une chaise le long du parcours qui mène à Envalira pour croire que le Tour passe à nouveau comme si c’était le jour de la marmotte et même pour être dépassé , si vous faites du vélo, par des professionnels qui montent si vite qu’ils vous font même vous demander si le frein gêne la roue.