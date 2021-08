En août, CFX commence à grimper – comment et où l’acheter

À une époque où les secteurs se tournent vers la technologie blockchain pour trouver des solutions à la plupart des problèmes éternels, Conflux (CFX) a récemment fait la une des journaux et les investisseurs se précipitent pour le maîtriser.

Par conséquent, Invezz a rédigé un court article qui explique comment et où acheter de la crypto, tout en expliquant de quoi il s’agit et comment il est utilisé.

Comment et où acheter Conflux (CFX) en ligne

Pour acheter le Conflux (CFX) en ligne, vous devez choisir un échange de crypto-monnaie qui répertorie la pièce CFX, créer un compte, puis procéder à l’achat de la pièce CFX en déposant des fonds en utilisant l’une des méthodes autorisées (fiat ou crypto). .

Après des recherches approfondies par une équipe de professionnels d’Invezz, les bourses suivantes ont été sélectionnées comme les meilleures plateformes où vous pouvez acheter Conflux (CFX) en ligne :

Qu’est-ce que Conflux (CFX) ?

Conflux (CFX) est la crypto-monnaie native du réseau de blockchain Conflux. Si c’est la première fois que vous entendez parler de la blockchain Conflux, il s’agit d’une blockchain publique sans autorisation qui cherche à unir les communautés et les économies asiatiques et occidentales en permettant un flux sécurisé de données et d’actifs à travers les frontières, les protocoles et les applications.

Il est basé en Chine, ce qui le place dans une position avantageuse lorsqu’il s’agit de se développer en Asie pour connecter l’économie DeFi au sein de l’écosystème DeFi.

Le CFX favorise la participation au sein du réseau Conflux pour optimiser la fonctionnalité de l’écosystème.

Devriez-vous acheter Conflux (CFX) aujourd’hui ?

Conflux (CFX) pourrait être un bon investissement s’il maintient la tendance actuelle du marché.

Cependant, vous devez être prudent car le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix pourraient changer considérablement en une fraction de seconde seulement, d’autant plus qu’il s’agit d’une crypto relativement nouvelle.

Prédiction de prix de Conflux (CFX)

2021 a vu d’importants mouvements de prix Conflux (CFX) où il a atteint un sommet historique de 1,70 $ le 27 juillet avant de chuter pour s’échanger juste au-dessus de 0,2 $. Mais ces derniers jours et semaines, la crypto a augmenté. Au cours des sept derniers jours, il a augmenté d’environ 21 % et de 24 % au cours des deux dernières semaines. S’il maintient la tendance actuelle, il pourrait retester son prix le plus élevé de tous les temps avant la fin de l’année.

Couverture des médias sociaux de Conflux (CFX)

