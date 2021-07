Légal & Réglementaire

En appliquant la règle de voyage à la crypto, l’UE propose l’interdiction des transactions et des portefeuilles anonymes de crypto-monnaie

L’Union européenne affirme qu’assurer “la traçabilité complète des transferts d’actifs cryptographiques” aiderait l’industrie des actifs cryptographiques à se développer dans la région “car elle bénéficiera d’un cadre juridique mis à jour et harmonisé dans l’ensemble de l’UE”.

L’Union européenne propose d’interdire les transactions anonymes de crypto-monnaie ainsi que les portefeuilles dans le cadre de son plan plus large de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les entreprises qui transfèrent du Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques sont tenues de collecter des informations sur les expéditeurs et les destinataires pour aider les autorités à lutter contre l’argent sale, ont proposé mardi les décideurs de l’UE.

Ces derniers efforts visant à resserrer la réglementation du secteur de la cryptographie appliqueraient des règles de voyage aux transactions cryptographiques, les rendant traçables. Elle est déjà applicable aux virements électroniques.

La loi proposée par l’UE est l’une des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme de surveillance intergouvernemental. La Commission a déclaré dans un communiqué,

“Les modifications d’aujourd’hui garantiront une traçabilité complète des transferts d’actifs cryptographiques, tels que le bitcoin, et permettront la prévention et la détection de leur utilisation possible à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.”

Les informations collectées par la société gérant les actifs cryptographiques d’un client comprendront le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro de compte, ainsi que le nom du récepteur d’actifs cryptographiques dont le fournisseur de services doit également collecter les informations requises.

Outre les transactions anonymes, les portefeuilles cryptographiques anonymes seront également interdits, tout comme les comptes bancaires anonymes sont déjà interdits en vertu des règles de lutte contre le blanchiment d’argent de l’UE.

Le Parlement européen et les États de l’UE décideront du sort de ces propositions, car elles pourraient mettre environ deux ans à devenir une loi.

Selon l’UE, ces propositions sont conçues pour “trouver le bon équilibre entre la lutte contre ces menaces et le respect des normes internationales tout en ne créant pas de charge réglementaire excessive pour le secteur”, en aidant le secteur des crypto-actifs à se développer dans la région “car il en bénéficiera à partir d’un cadre juridique actualisé et harmonisé dans toute l’UE.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.