En Argentine, ils le confirment : Laprovittola va au Barça

Nicolás Laprovittola jouera pour le Barça la saison prochaine. Des sources proches de l’opération avaient informé AS que son transfert était pleinement accepté et que son incorporation avait le oui de Jasikevicius. Ce samedi, depuis l’Argentine, le média spécialisé Basquet Plus informe que son embauche par le club barcelonais est fermée pour une saison et une autre facultative. Un intérêt, porté par Eurohoops, qui s’est rapidement forgé.

Celui de Morón sera le deuxième Argentin à porter les deux maillots après Pepe Sánchez, qui a fait le saut du Barça à Madrid en 2008. Et, selon Basquet Plus, le meneur a déjà eu une conversation avec Jasikevicius, votre prochain coach. Sa signature n’a pas encore été officialisée car Barcelone il a d’abord dû sortir les joueurs qui n’allaient pas continuer, comme dans le cas de Víctor Claver et Adam Hanga, une séparation, ce dernier, a annoncé ce vendredi.

Laprovittola a parlé de ses expériences et de sa carrière sur le nouveau réseau social Twitch, dans une série de conférences organisées par la Confédération argentine de basket-ball (CAB). Le joueur a confié quelques secrets sur sa carrière : “J’ai commencé à jouer au basket en 97, quand Space Jam est sorti. Là, j’ai dit à ma vieille femme, je veux essayer le basket-ball. Nous avons vu un défilé de l’école Morón, et c’est là que j’ai commencé. Nous avons envisagé d’aller voir le nouveau film maintenant, d’aller à la première, mais nous avons abandonné. J’irai la voir à mon retour en Argentine, avec un bon seau de pochoclos (pop corn) ».

Il a également parlé de ce que cela signifiait pour lui l’expérience NBA aux Spurs de San Antonio : « Le monde NBA est différent de tout autre endroit, j’étais en Europe et ailleurs, et il n’y a rien de tel. Vous rencontrez les meilleurs joueurs du monde. Chaque soir, il y a un joueur qui va vous surprendre, qui va partir. Chaque jour, tout ce qui est la structure fait que le joueur s’en sort amélioré au-delà du jeu ou non. Aller en NBA est toujours une bonne étape, que ce soit pour une courte ou une très longue carrière. Appartenir à ce monde vous met dans un autre endroit, dans un lieu privilégié. Je suis allé en relégation à Estudiantes et après deux mois je jouais à San Antonio, ça a changé ma vie”.