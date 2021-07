En attendant la fin du marasme de Bitcoin ? Voici quand la phase d’ours est susceptible de se terminer

La chute est largement attribuée à la répression de l’utilisation de la cryptographie et de l’exploitation minière en Chine, à l’exception des tweets d’Elon Musk, alors même que la monnaie numérique fait l’objet d’un examen réglementaire accru de la part des législateurs américains.

Le roi de la crypto Bitcoin a chuté de près de la moitié de son pic de la mi-avril de plus de 64 000 $. Au milieu de poussées momentanées, la monnaie numérique n’a pas encore récupéré et maintenu au-delà de la barre des 34 000 $ à laquelle elle se négocie depuis mai la semaine dernière. Sa part dans la capitalisation boursière totale de la cryptographie a également chuté de près de 70% en janvier de cette année à 44% actuellement, selon les données de CoinMarketCap. Le marché baissier du Bitcoin, en fait, devrait continuer de progresser jusqu’à ce que sa part de marché revienne à plus de 50 %, selon un expert en crypto-monnaie de JPMorgan.

« Un nombre sain là-bas, en termes de part de bitcoin en pourcentage de la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, est de 50 % ou plus. Je pense que c’est un autre indicateur à surveiller ici pour savoir si cette phase d’ours est terminée ou non », a déclaré à CNBC Nikolaos Panigirtzoglou, analyste chez JPMorgan. La part de marché relativement faible de Bitcoin était un signal négatif indiquant un intérêt relativement modéré pour la monnaie numérique, a-t-il ajouté.

En revanche, certains experts pensent que Bitcoin pourrait toucher 100 000 $ d’ici la fin de cette année « malgré une période très difficile ». Thomas Lee, associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat Global Advisors a déclaré à CNBC le mois dernier que “Bitcoin traverse actuellement une période très difficile. Je pense que l’image technique dans une sorte de mandat actuel n’a pas l’air génial. La chute est largement attribuée à la répression de l’utilisation de la cryptographie et de l’exploitation minière en Chine, à l’exception des tweets d’Elon Musk, alors même que la monnaie numérique fait l’objet d’un examen réglementaire accru de la part des législateurs américains.

“La correction était prévue depuis longtemps et se limitait à l’interdiction de la cryptographie en Chine. La correction était attendue au cours des deux derniers mois, car l’argent avait déjà commencé à sortir de Bitcoin depuis que ses prix avaient grimpé en flèche. Historiquement, nous assistons à une première baisse de Bitcoin, suivie d’une reprise d’autres pièces comme Ethereum et Binance, etc. À ce stade, le marché cherchait des nouvelles négatives qui pourraient servir de déclencheur. Ici, l’interdiction de la Chine semble être ce déclencheur », a déclaré à Financial Express Online Edul Patel, PDG et cofondateur de Mudrex.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

