En attendant la sortie de PUBG New State le 11 novembre ? Assurez-vous que votre appareil répond à ces exigences

Nouvel état de PUBG : PUBG New State devrait sortir le 11 novembre et sera disponible sur Android ainsi que sur iOS. Si vous êtes intéressé par le monde du jeu, vous saurez que l’attente est répandue parmi les joueurs avides de la sortie de PUBG New State. Cela est également visible du fait que plus de 5 crores de pré-inscriptions ont été reçues par le jeu depuis sa première annonce en février. Mais si vous espérez télécharger le jeu et profiter du successeur de PUBG et BattleGrounds Mobile India (BGMI), vous devez garder à l’esprit certaines choses. Selon le développeur Krafton, les appareils doivent répondre à certaines exigences pour pouvoir jouer à PUBG New State. Lisez la suite pour savoir ce qu’ils sont.

PUBG New State pour Android : configuration requise pour l’appareil

Étant donné que les appareils basés sur Android présentent une grande diversité, il est important que les joueurs Android examinent ces exigences. L’expérience de jeu peut varier en fonction du chipset ainsi que d’autres facteurs liés à l’appareil, il est donc préférable que vous connaissiez ces exigences et que vous décidiez en conséquence.

Le téléphone Android doit disposer d’un processeur 64 bits (ABI arm64 ou supérieur), avec 2 Go ou plus de RAM. Le jeu fonctionnerait sur la plate-forme Android 6.0 ou supérieure, et il fonctionnerait sur Open GL 3.1 ou supérieur / Vulkan 1.1 ou supérieur. Cela signifie que le jeu devrait fonctionner sur la plupart des téléphones Android abordables, comme Redmi 9A Sport et Realme Narzo 50, bien qu’ils n’offrent peut-être pas la même expérience de jeu.

Jouer à PUBG New State sur iOS : configuration requise

Étant donné que la diversité est moindre lorsqu’il s’agit d’iOS, la liste des exigences système n’a pas été jugée nécessaire par le développeur. Selon Krafton, PUBG New State fonctionnerait sur n’importe quel iPhone et iPad fonctionnant sous iOS 13 ou version ultérieure. Cependant, il a recommandé que pour une bonne expérience, les joueurs utilisent des iPhone 6 et des modèles plus récents pour jouer au jeu. Étant donné que la plupart des nouveaux modèles d’iPhone ont des écrans plus grands, l’expérience de jeu est meilleure avec ceux-ci, a ajouté Krafton. Cependant, les utilisateurs d’Apple doivent garder à l’esprit que le jeu a une taille de téléchargement de 1,2 Go.

