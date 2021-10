En attendant le lancement mondial de la série Huawei P50 ? Ça va être un moment.

TL;DR

Huawei a confirmé que la série P50 ne sera lancée dans le monde qu’au début de l’année prochaine. La société n’a pas donné de raison précise pour le retard.

Huawei a lancé la série de produits phares P50 en Chine plus tôt cette année, mais la société a pris son temps pour fournir les détails du lancement mondial. Maintenant, la société a publié plus d’informations, et il semble que nous attendions une longue attente.

La société a déclaré aux médias lors du briefing Huawei Nova 9 que la famille P50 ne serait lancée dans le monde que l’année prochaine. Un représentant a déclaré en réponse à une question de l’Autorité Android que les téléphones seraient lancés « au début de l’année prochaine ».

Néanmoins, ce retard signifie que Huawei rapproche sa série P50 de la fenêtre de lancement P60 – si la société prévoit effectivement un lancement P60 l’année prochaine. Mais même sans sortie de la série P60, le retard signifie que la série P50 affrontera les produits phares de la prochaine génération avec de tout nouveaux chipsets et capacités.

Là encore, Huawei a vu sa part de marché chuter depuis 2019 en raison de l’interdiction commerciale américaine et du manque de soutien de Google. Ce n’est donc pas comme si la série P50 devrait se battre avec les produits phares de Samsung et Xiaomi sur les marchés mondiaux. Mais cela déçoit toujours les quelques acheteurs de smartphones prêts à regarder au-delà de l’intégration manquante de Google.