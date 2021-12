C’est la saison ouverte sur Big Tech, en particulier les sociétés américaines de médias sociaux, mais pas tout à fait imméritée.

Par Mishi Choudhary

Dans En attendant Godot de Samuell Beckett, les deux personnages principaux s’engagent dans diverses discussions, attendant le titulaire Godot. L’Inde s’est également engagée, au cours des quatre dernières années, dans diverses discussions en attendant le projet de loi sur la protection des données, une législation visant à protéger les données de ses 1,3 milliard. Comme Godot, ce projet de loi semble également ne jamais arriver, même si, récemment, il y a un spectre du projet de loi que nous pouvons analyser.

En 2017, la Cour suprême, dans Puttaswamy, a statué que « le droit à la vie privée est protégé en tant que partie intrinsèque du droit à la vie et à la liberté personnelle ». L’affaire a appelé à la formulation d’une loi qui équilibre ce droit avec les préoccupations légitimes du gouvernement. Le Comité Justice Srikrishna, constitué par le gouvernement de l’Union, a soumis un rapport ainsi qu’un projet de loi sur la protection des données personnelles en 2018. Malgré les déclarations grandioses de l’exécutif sur cette loi unique répondant à toutes les préoccupations concernant la collecte et la violation de données, nous n’avons fait qu’observer « discussion sérieuse » menée depuis. Récemment, le rapport de la commission parlementaire mixte – chargée, en 2019, d’examiner le projet de loi sur la protection des données personnelles du gouvernement de l’Union – a été adopté, bien qu’avec plusieurs notes de dissidence de la part de membres des partis d’opposition de la commission. Le juge Srikrishna a qualifié le projet de loi actuel de « dangereux », mettant en garde contre un « État orwellien ». Pourtant, pas de loi, comme aucun Godot.

Les problèmes habituels affligent cette loi. Le Centre est toujours le tout-puissant, qui peut exempter n’importe laquelle de ses agences de la compétence du projet de loi. L’Exécutif a le pouvoir d’être exonéré au nom de la sûreté de l’État. L’Inde doit être la seule démocratie avec peu de contrôle sur le pouvoir de surveillance de l’État. Lorsqu’un gouvernement lit tous les visages, la dissidence politique fait l’objet d’une intimidation permanente. Alors qu’Aadhaar devient le lien reliant toutes les chaînes de données personnelles, nous pouvons nous attendre à ce que notre « ombre des données » nous suive à travers chaque transaction fiscale et administrative. Si le gouvernement est autorisé à assembler ces deux éléments, il dispose d’une « conscience totale de l’information », sans aucun contrôle sur ses pouvoirs. Aussi, tout doit toujours être fait en concertation avec le Centre. Les autorités gouvernementales assurent régulièrement aux citoyens que la surveillance est menée conformément à la loi ; pourtant, cela reste une affirmation discutable. Comment ce projet de loi réussit-il même ce test de puanteur?

Personne ne s’attendait à une démarche prospective – une nomination à la Lina-Khan, inspirée du contexte américain – mais exiger que l’Autorité de protection des données puise des talents dans l’ancien vivier d’officiers gouvernementaux, de juges, de professeurs d’institutions d’élite, c’est rater le occasion d’amener des experts techniquement sophistiqués et des militants civiques dans le milieu.

Les lois indiennes sont connues pour infliger des sanctions pénales aux entreprises et à leurs dirigeants, tandis que le reste du monde utilise des dommages-intérêts contractuels ou des amendes. De telles lois autorisent un SHO à menacer les dirigeants de Twitter de peines de prison pour le contenu généré par les utilisateurs ou à arrêter les fondateurs d’entreprises. Le rapport du JPC recommande des sanctions pénales pour les infractions à la loi. Dans un pays où les techniques d’enquête de base sont compromises par la police, nous ouvrons une nouvelle fois la voie au harcèlement des jeunes fondateurs d’entreprises numériques. Comment cela facilite la capacité d’exploiter une entreprise ici est une question que chaque investisseur doit se poser.

C’est la saison ouverte sur Big Tech, en particulier les sociétés américaines de médias sociaux, mais pas tout à fait imméritée. Mais avoir tout l’évier de cuisine des problèmes dans un projet de loi sur la protection des données, y compris la modération du contenu, est un autre signe que nos législateurs passent en revue les motions sans s’attaquer aux vrais problèmes. Une recommandation disant : « Un mécanisme peut être conçu dans lequel les plateformes de médias sociaux, qui n’agissent pas en tant qu’intermédiaires, seront tenues responsables du contenu de comptes non vérifiés se trouvant sur leurs plateformes » n’a pas sa place dans une loi sur la protection des données personnelles.

Récemment, le Premier ministre Modi a fait le profond commentaire suivant : « Nous sommes dans une période de changement qui se produit une fois dans une époque, où la technologie et les données deviennent de nouvelles armes. » Dans le contexte de la surveillance Pegasus et du déploiement de la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les manifestants, ces commentaires peuvent sûrement sembler méta ? Pas étonnant que le spectre d’une loi garantissant que l’exécutif soit davantage habilité a suscité des inquiétudes à tous les niveaux. Il ne se passe pas une semaine sans que les milliardaires-entrepreneurs indiens expliquent pourquoi les Indiens doivent contrôler leurs propres données, affirmant que « les données sont le nouveau pétrole », tout en parlant d’Aadhaar et des paiements numériques. Si vous ouvrez un journal, vous seriez frappé par des nouvelles d’évaluations boursières époustouflantes, de licornes et de collectes de fonds par des entreprises essentiellement basées sur les données des utilisateurs. Les sociétés de plateformes américaines, les pionnières de la monétisation des données, investissent ici et se plient à toutes les demandes du gouvernement indien de peur d’être expulsées de ce marché des données en plein essor.

Nous comprenons tous le pouvoir des données (le pouvoir et l’argent ne se battraient pas pour le contrôler autrement !). Un pays démocratique doit donner la priorité aux personnes, et non à la monétisation des données ou à l’action illégitime de l’État. Les gens s’attendent à utiliser la technologie sans que leurs activités légitimes soient espionnées ou que leurs données soient volées. Le pays a besoin d’une loi qui nous permette de comprendre facilement nos droits, sans créer de manière douteuse une bureaucratie pesante pour tout le monde. Tout ce que nous avons, c’est une cacophonie de législateurs examinant des motions pendant des années au nom de la protection des gens.

L’auteur est directeur juridique, Software Freedom Law Center

Les vues sont personnelles

