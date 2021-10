En attendant les demandes des projets des chemins de fer indiens dans la région de Marathwada pour obtenir la priorité

À l’heure actuelle, des efforts sont déployés pour faire avancer le projet de train à grande vitesse Mumbai – Nagpur.

La priorité sera donnée aux demandes en suspens des projets des chemins de fer indiens dans la région de Marathwada et les questions seront soumises au ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray pour discussion, a déclaré mercredi le ministre de l’Union Raosaheb Danve. Danve a été cité dans un rapport de la PTI disant qu’il y a sept projets clés entrepris par le ministère des Chemins de fer. Ces projets ferroviaires doivent être achevés d’ici 2024. À l’heure actuelle, des efforts sont déployés pour faire avancer le projet de train à grande vitesse Mumbai – Nagpur, a déclaré le ministre. En outre, la priorité sera donnée à l’électrification ainsi qu’au doublement de la voie ferrée Manmad – Nanded et de la ligne des stands pour la ville d’Aurangabad, a ajouté Danve.

Le ministre d’État aux Chemins de fer de l’Union a en outre indiqué que les questions nécessitant l’aide du gouvernement de l’État seraient soumises au ministre en chef du Maharashtra. Pendant ce temps, le ministère des Chemins de fer a été critiqué par le député de l’AIMIM Imtiaz Jaleel pour le retard des projets ferroviaires dans la région de Marathwada. Les demandes en attente de projets ferroviaires sont dans les limbes dans la région de Marathwada et sont mises de côté sans avertissement, a-t-il ajouté.

Selon la députée de Rajya Sabha Fauzia Khan, une décision politique devrait être prise par le gouvernement central sur la région de Marathwada quel que soit le taux de retour (ROR). Le député Shiv Sena de Parbhani Sanjay Jadhav a en outre allégué que la division Nanded de la zone ferroviaire centrale sud était ignorée et qu’elle devrait être rattachée à la zone ferroviaire centrale des chemins de fer indiens.

Récemment, le directeur général de Central Railway a inauguré et inspecté le nouveau bâtiment de la salle des coureurs de l’équipage combiné ainsi que le hall de réservation (ligne principale) à la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus de Mumbai. Selon Central Railways, le bâtiment G+5 nouvellement mis en service a une capacité de 192 lits, ce qui est le plus élevé du chemin de fer zonal, avec des chambres séparées ainsi que des toilettes pour les femmes membres d’équipage.

