En attendant Mission: Impossible 7, découvrez ces incroyables portraits de casting

Oui, Mission: Impossible 7 semble faire ses débuts le 19 novembre, avec beaucoup de sacrifices, d’infraction aux règles et de graves gravitas en sa possession. Et ces portraits ci-dessus sont des exemples parfaits du type de stoïcisme qui fait des entrées de Christopher McQuarrie dans cette saga légendaire des exercices de tension qui incitent les fans à revenir pour plus. Mais connaissant la franchise dans son ensemble, il va évidemment y avoir des cascades irréelles et un humour lapidaire qui va et vient entre Tom Cruise et ses co-stars.