En attente des directives de la RBI sur le levage des bordures : Banque HDFC

Expliquant les nouvelles initiatives, il a déclaré que l’usine numérique se concentrerait sur le déploiement de produits numériques et que l’usine d’entreprise se concentrerait sur le renouvellement de l’infrastructure informatique de la banque.

La HDFC Bank espère que la Reserve Bank of India (RBI) lèvera les restrictions sur l’intégration de nouveaux clients. Le plus grand prêteur privé du pays a déclaré jeudi qu’il attendait les instructions du régulateur sur l’arrêt temporaire de la recherche de nouveaux clients de cartes de crédit et des lancements numériques.

Dans une interaction avec les médias jeudi, son directeur de l’information, Ramesh Lakshminarayanan, a déclaré que la banque espérait sortir bientôt des restrictions imposées par le régulateur.

En décembre, RBI a empêché HDFC Bank d’émettre de nouvelles cartes de crédit et d’annoncer de nouvelles initiatives numériques à la suite des multiples pannes dont la banque a été témoin au cours des dernières années. Le régulateur a également demandé un audit par un tiers de l’infrastructure informatique de la banque.

« Tous les éléments autour de l’audit technologique ont été complétés. Nous attendons d’autres directives du régulateur. Nous n’avons pas de calendrier pour le moment, mais nous espérons que nous verrons bientôt des commentaires du régulateur », a déclaré Ramesh Lakshminarayanan lors d’une interaction avec des journalistes jeudi.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait précédemment déclaré que le régulateur avait des inquiétudes concernant certaines lacunes et qu’il était nécessaire que HDFC Bank renforce son système informatique avant de se développer davantage. Auparavant, le directeur général et chef de la direction de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, s’était excusé auprès des clients et avait promis de travailler sur les lacunes.

La banque a continué à faire face à des problèmes même après que RBI ait effectué un audit de l’infrastructure informatique de la banque. Plus tôt cette semaine, les clients de la banque ont rencontré des problèmes avec l’application de banque mobile mardi. Cependant, la banque a pu rétablir la normalité dans l’heure suivant le problème signalé.

Lakshminarayanan a déclaré que les pannes n’étaient pas liées à des problèmes de capacité mais étaient en grande partie dues à une défaillance du matériel ou des processus. Le prêteur du secteur privé a également travaillé sur son infrastructure informatique et a veillé à ce que les défis technologiques soient résolus plus rapidement. Il a déclaré que le prêteur avait commencé à travailler sur ces questions il y a environ 18 mois, avant même la directive de la RBI, qui l’avait davantage concentré sur la résolution de ces problèmes.

HDFC Bank prévoit également de déployer plusieurs produits numériques au cours des 15 à 24 prochains mois, une fois que la RBI aura levé l’arrêt. Le prêteur travaille sur deux initiatives clés – une usine numérique et une usine d’entreprise, a déclaré Lakshminarayanan.

Le prêteur s’attend également à ce que les dépenses informatiques augmentent au cours des deux à trois prochaines années à mesure que la banque réorganise ses plates-formes technologiques. « La direction est claire que nous dépenserons tout ce qu’il faudra. Nous nous dirigeons vers des références mondiales en matière de dépenses informatiques », a déclaré Lakshminarayanan.

