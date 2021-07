En attente des tests Red Bull contre Hamilton

29/07/2021 à 12:01 CEST

Cet après-midi, à partir de 16h00, Red Bull fournira aux juges de la FIA les nouvelles preuves qui leur ont permis de faire appel pour demander la révision de la sanction infligée à Lewis Hamilton à Silverstone : Une pénalité de 10 secondes qui n’a pas empêcher de gagner les Britanniques dans le Grand Prix de Grande-Bretagne après l’accident qui a envoyé Max verstappen a l’hopital.

En Hongrie, Red Bull présentera des preuves “pertinentes et significatives” comme on dit, qui seront ajoutées à la vidéo et à la télémétrie de l’accident que les commissaires sportifs ont déjà examinées à Silverstone. Alors le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a défendu que la sanction imposée à Hamilton était adaptée “à l’accident et non à ses conséquences ultérieures”.

Max verstappen est venu au Hungaroring pour défendre son leadership et retrouver le chemin de la victoire, mais il ne veut pas entendre parler d’éventuelles victoires de Red Bull dans les bureaux : « Je suis inconscient de tout le gâchis médiatique, je veux juste continuer Dimanche. Ce qui s’est passé, j’étais dans la voiture et bien que je sois meurtri, je vais bien maintenant », raconte le pilote néerlandais.

Pour l’instant, ce qui a été gagné, c’est la bataille dans le garage car Red Bull a sauvé le moteur de l’accident, même si on ne saura pas avant que je le démarre en Hongrie s’il est récupéré à cent pour cent.

Helmut Marko Il n’a pas donné de détails sur les preuves qu’ils présenteront, bien qu’il ait assuré à RTL que “ces nouvelles données, que nous n’avions pas au moment de la course, apporteront un éclairage très différent sur la question. Nous espérons qu’elles serviront de réévaluer l’affaire, bien que nous ne puissions pas révéler ce qu’ils sont, seulement que tout est possible : que la peine de Hamilton soit plus sévère, désactivée ou même complètement acquittée. Notre seul souci est que les nouvelles conclusions soient prises en compte et que Max puisse clairement voir que nous sommes complètement avec lui, et nous pensons que toute sanction qui n’empêcherait pas Hamilton de gagner est inappropriée.”