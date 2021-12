En avant les soldats chrétiens. Si pas maintenant quand?

Le temps ne fait pas qu’avancer, comme le disaient les vieux films d’actualité. Il fait parfois du jogging, et il sprinte souvent, d’autant plus que les années s’additionnent. Il piétine, et parfois il saute. Ça roule et ça vole. Très vite. À chaque étape de la vie, il peut être difficile de maintenir le rythme. Pour les personnes plus âgées, en particulier, le passage rapide du temps est particulièrement notable à mesure que les saisons changent et que les vacances approchent.

Et nous revoilà, en train de sortir des cartons du garage ou des placards. Trouver des choses que nous avions déjà oubliées que nous avions. Faire le plein d’alcool. À la découverte de petites explosions de mémoire stockées dans les ornements des Noëls d’autrefois. Commencer à entendre des chansons de Noël et ressentir le poids et l’anxiété de faire toutes les choses que nous devons faire pour préparer les vacances avant de réaliser que ce que nous faisions n’est plus quelque chose que nous ne faisons plus. Les enfants sont grands maintenant, non ? Et nous ne sommes plus aussi sociables qu’avant.

Ne venons-nous pas de faire tout cela ?

Et la voici à nouveau, cette période de l’année où les chrétiens se lamentent sur la façon dont nous sommes tous persécutés et sur la façon dont les philistins grossiers et les démocrates persistent à nous souhaiter de « Joyeuses Fêtes ». C’est pas une pute ? Et ces chrétiens à l’ancienne en sandales et robes pensaient qu’ils avaient mal. Ils devraient essayer d’être des chrétiens de Fox News du 21e siècle devant faire face à un monde hostile où il suffit de sortir du fauteuil inclinable pour rassembler des cadeaux pour célébrer le Père Noël, sans parler de la naissance de ce bébé à Bethléem. Faites cela, et comme non, vous allez demander à un pharisien d’exprimer ses vœux pour la saison en omettant complètement le nom de son nom, être mangé par des lions affamés n’était qu’un faible aperçu de ce que les disciples du Christ devraient traiter aux États-Unis quelques millénaires plus tard, surtout maintenant que les socialistes sont aux commandes et que vous ne pouvez tout simplement pas trouver un endroit où le Christ est célébré ou où les chrétiens ne se font pas cracher dessus. C’est l’enfer sur terre.

Mais, aussi sombre que cette période de l’année puisse être pour les croyants chrétiens, Dieu a envoyé de bonnes nouvelles en termes de décision de la Cour suprême de prendre Roe v. Wade en prenant le cas juste de l’État du Mississippi dans ses tentatives. rendre l’avortement encore plus difficile à obtenir là-bas qu’il ne l’était déjà. Comme il est approprié que les États-Unis prennent enfin au sérieux le fait de refuser aux femmes en liberté le droit de leur faire avorter des bébés, leur laissant la liberté de choisir la vie qu’elles le veuillent ou non.

Mais le mal ne se repose jamais, et les forces anti-liberté et anti-2e Amendement sont toujours à l’œuvre. Une fois de plus, ils utilisent cyniquement la mort d’enfants à l’école pour tenter une fois de plus de limiter le droit divin des Américains de posséder des armes à feu sans ingérence ni restriction. On pourrait penser qu’ils n’avaient jamais vu une école tirer auparavant. Ne pensent-ils jamais à ce qui aurait pu arriver si Christ avait été envoyé sur terre avec un AR-15 ou un bon vieux AK-47 ? Ces Romains païens auraient été fauchés avant que cela ne s’approche du Calvaire, et ils auraient certainement été désolés d’avoir gâché le Seigneur Jésus, c’est sûr. Mais pour cette crucifixion, il serait toujours avec nous, menant le combat pour la vie, aux côtés de Joel Osteen et Creflo Dollar pour la piété, pour Donald Trump et pour le droit des bons chrétiens de limiter ce que les floozies peuvent faire avec leur corps . Lorsqu’il s’agit de décider de traiter leurs bébés in utero comme des déchets jetables, les bons chrétiens doivent jeter leurs cordes sur ces gonzesses qui nient Dieu.

Il y a cependant de bonnes nouvelles sur un autre front. Kyle Rittenhouse, le jeune soldat chrétien qui a marché à la guerre à Kenosha, Wisconsin, est devenu un héros populaire pour les Américains vraiment religieux assiégés sur tous les fronts par l’apostasie, l’athéisme ou les unitariens. Donald Trump, que Dieu le bénisse, a invité le jeune Kyle à Mar-a-Lago, un sanctuaire de la foi en Floride, en particulier pour ceux qui peuvent payer les frais d’adhésion. Tucker Carlson a également pris Kyle sous son aile, et plusieurs républicains vraiment décents au Congrès se disputent pour que le héros de la défense nationale de Kenosha, une ville qui n’était même pas sa propre ville natale, obtienne un poste de stagiaire au Congrès. C’est à quel point le Freedom Caucus pense qu’il était juste. Paul Gosar, un autre chrétien constamment attaqué par les communistes et les libéraux, va se battre pour Kyle, tout comme Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz et Lauren Boebert, tous envoyés par Dieu pour soutenir ce jeune homme appelé à faire la guerre sur les planches à roulettes. et juifs agressifs. La citation de Kyle – « J’ai l’impression que Dieu a été de mon côté depuis le début » – a été vue sur les réseaux sociaux, son nom récité lors des réunions des Proud Boys, sa bonté prêchée depuis un millier de chaires évangéliques exonérées d’impôt. Bénis son cœur.

Dans l’esprit des Deux Corinthiens, cette célèbre taverne de Terre Sainte, que tous les frères et les cistres se réunissent en ce temps le plus joyeux de paix et de bonne volonté pour les hommes et disent une prière pour Clarence Thomas, qui, bien qu’il ait violé l’alliance se marier avec les siens, a néanmoins été un soldat courageux pour le Christ. Priez aussi pour Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Amy Cony Barrett, Neil Gorsuch et le juge en chef Roberts. Faites-leur savoir que Dieu et le Parti républicain ont aligné tous les canards d’affilée pour vaincre Rowe, ce qui arrivera sûrement bientôt comme peut-être le plus beau cadeau de Noël de tous les temps. Réjouissons-nous tous de leur justice.

LIBERTÉ!

Alléluia et Amen. Et un très joyeux Noël à toi et aux tiens.

_______