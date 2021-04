EN AVOIR MARRE! Les chefs d’entreprise accusent Apple de pratiques “ anticoncurrentielles ” ⋆ .

Apple a l’habitude de facturer des frais aux développeurs d’applications pour l’honneur d’avoir une application dans l’App Store. Mais plusieurs entreprises ont maintenant accusé Apple de pratiques «anticoncurrentielles» lors d’une audience du sous-comité du Sénat.

L’audience, intitulée «Antitrust Applied: Examining Competition in App Stores», a présenté le témoignage de représentants de Spotify, Tile et Match. Les témoins à l’audience ont formulé plusieurs allégations, notamment selon lesquelles Apple aurait sapé, voire copié, certains de ses concurrents.

Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, a déclaré qu’Apple exigeait de son entreprise qu’elle utilise le système de paiement intégré d’Apple pour les utilisateurs. Ce système comprenait les frais de 30% d’Apple. Gutierrez a noté dans son témoignage écrit que les frais de 30% ont «forcé» le service à augmenter le prix de son service d’abonnement premium de 9,99 $ à 12,99 $.

Il a affirmé qu’Apple «nous a forcés à choisir entre deux mauvaises options: accepter le lien illégal d’Apple avec son système de paiement propriétaire et payer la taxe de 30% d’Apple, ce qui nous aurait forcé à augmenter les prix à la consommation et rendu notre service plus cher qu’Apple Music, ou en acceptant une commande bâillon, en interdisant notre communication avec nos propres clients. » La commande bâillon aurait interdit à Spotify d’informer les utilisateurs de son «service premium» et des «remises et promotions disponibles pour les nouveaux abonnés».

Kirsten Daru, le Conseil général de Tile, a témoigné de «pratiques anticoncurrentielles sur la plate-forme Apple». Daru a suggéré qu’Apple et Tile avaient une excellente relation au début, et Apple a même «distribué [Tile’s] produits dans ses magasins à partir de 2015. » Puis, a affirmé Daru, la relation a soudainement changé. Daru a déclaré que Tile avait été «sommairement et sans explication expulsé de tous les magasins Apple physiques». Bientôt, Daru a déclaré: «Apple a embauché l’un de nos ingénieurs vedettes.» Le 20 avril, Apple a présenté «son produit matériel concurrent, les AirTags», selon Daru.

Enfin, Jared Sine, directeur juridique de Match, a déclaré au sous-comité: «Les règles de paiement intégrées d’Apple et de Google forcent les utilisateurs à remettre d’énormes trésors de leurs données utilisateur les plus sensibles à Apple et Google, que ces géants de la technologie peuvent utiliser pour enrichir leurs propres produits, ou développent leurs propres services numériques concurrents (presque du jour au lendemain) et facturent 30% de moins que tout le monde. »

Apple détient un pouvoir immense sur le marché en ligne et a le pouvoir de modifier les règles à tout moment. L’Arizona State House a adopté un projet de loi pour permettre aux développeurs de contourner les frais de l’App Store, le Minnesota envisage une législation similaire et. Le Dakota du Nord a également envisagé une législation. La législation du Dakota du Nord a finalement échoué.

