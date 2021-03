En avoir pour son argent

La technologie USB-C était autrefois chère. Ce n’est plus le cas, car diverses marques font rapidement baisser le prix des gadgets et accessoires USB-C, y compris Choetech de Shenzhen, en Chine.

Le chargeur USB-C Power Delivery (PD) 18 W de la société est l’un des adaptateurs les plus abordables et les plus largement disponibles sur le marché. Mais est-ce correct? Nous vous présenterons les avantages et les inconvénients de l’examen du chargeur rapide Choetech 18W USB-C PD d’Android Authority.

12, 99 $

Chargeur rapide Choetech USB-C PD 18W

Ce que vous devez savoir sur le chargeur rapide Choetech 18W USB-C PD

Chargeur Choetech USB-C 18W: 12,99 $ / 12,99 € / 12,99 £ / Rs. 1 899

Le chargeur USB-C 18 W de Choetech est une option abordable pour ceux qui recherchent un simple chargeur de téléphone de remplacement. Avec les normes USB PD 3.0 et Quick Charge 3.0 prises en charge sur un seul port USB-C, cet adaptateur devrait vous couvrir pour charger la grande majorité de vos gadgets.

18 W de puissance n’est pas une quantité énorme par rapport aux normes modernes de charge rapide et ne suffit certainement pas pour les ordinateurs portables à chargement rapide et les tablettes plus grandes qui nécessitent au moins 45 W. Cependant, 18W couvrira de nombreux gadgets Quick Charge et USB-C, y compris les téléphones et la Nintendo Switch. Les modes d’alimentation pris en charge à 5V 3A, 9V 2A et 12V 1,5A.

Le chargeur Choetech USB-C 18W est disponible dans les options de couleur noir et blanc, selon la région. Le modèle américain mesure 45 x 26 x 68 mm, fourches comprises. C’est un chargeur agréable et compact.

Ce qui est bon?

À 12,99 $, vous aurez du mal à trouver un chargeur moins cher sur le marché qui prend en charge une gamme décente de gadgets. Si vous avez perdu ou avez besoin de remplacer un adaptateur de spécification similaire, l’offre de Cheotech est très difficile à battre en termes de rapport qualité-prix.

Le design est très compact et parfait comme compagnon de voyage. Il est également robuste pour le prix. Cette petite prise a vraiment l’impression qu’elle pourrait survivre à une goutte ou deux. Le revêtement en plastique ne se rayera pas facilement s’il est laissé dans votre sac de voyage.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Le chargeur Choetech USB-C 18W fonctionnera avec tous les gadgets que vous lui lancez. Cependant, lors du test de la vitesse d’une gamme de smartphones haut de gamme et plus abordables des deux dernières années, obtenir le 18W complet était beaucoup plus aléatoire.

Test Chotech 18W USB-C PDSamsung Galaxy S21 PlusApple iPhone 12 Pro MaxGoogle Pixel 5ZTE Axon 11LG G8XHuawei P40 ProUSB Power Test13.9W / 25W17.8W / 20W16.8 / 18W12.8 / 18W11.7 / 21W11.75 / 40WTension et courant8. 88V, 1.56A9.05V, 1.97A9.06V, 1.85A8.95V, 1.43A4.91V, 2.39A9.11V, 1.29AC Norme de chargeUSB PD 3.0USB PD 3.0USB PD 2.0USB PDCharge rapideUSB PDPuissance depuis le mur18W22.4W21.1W16.2W16 .2W14.5WEfficacité énergétique77.0%, OK.79.6%, OK.79.4%, OK.79%, OK.79%, OK.81%, bon.

Il n’y a pas de protocole USB PD PSS pour charger rapidement les téléphones Samsung modernes. Les périphériques USB PD, tels que l’iPhone d’Apple et la série Pixel de Google, atteindront près de 18W. Ce sont certainement les meilleurs produits avec lesquels utiliser le Choetech.

Cependant, ceux qui s’appuient sur Quick Charge ou d’autres normes n’atteindront pas leurs vitesses nominales. Ces appareils atteignent à peu près 12W de la prise. Je ne pense pas que le port prend en charge Quick Charge 3.0 en tant que norme indépendante, mais utilise plutôt une forme de compatibilité descendante. Ce n’est pas rare avec les ports USB PD, mais il convient de noter que Choetech annonce la prise en charge de Quick Charge 3.0 sur la boîte et n’a qu’un seul port disponible.

Le chargeur Choetech USB-C chargeur 18 W n’est pas non plus aussi efficace pour convertir la puissance du mur en votre téléphone. 79% en moyenne est en dessous de ce que nous avons vu avec les chargeurs USB-C GaN qui sont de plus en plus courants sur le marché.

Examen du chargeur rapide Choetech 18W USB-C PD: Dois-je l’acheter?

Le chargeur rapide Choetech 18W USB-C PD est un chargeur solide qui vous permet d’alimenter uniquement les gadgets USB PD qui ne nécessitent pas plus de 18W de puissance. Cela inclut seulement une poignée de gadgets, y compris le Google Pixel 5 et la Nintendo Switch.

Le chargeur de Choetech est un excellent achat si vous avez un budget limité et que vous cherchez à charger une poignée d’appareils très spécifiques.

Les nouveaux smartphones bénéficieront de chargeurs légèrement plus puissants et les propriétaires de Galaxy S21 voudront un chargeur avec prise en charge USB PD PPS. Pendant ce temps, les anciens gadgets Quick Charge verront des vitesses plus rapides à partir d’un chargeur différent avec un port USB-A compatible. Il chargera toujours ces produits, mais pas aussi rapidement que vous pourriez vous y attendre.

À 12,99 $, le petit chargeur de Choetech n’allait jamais offrir toutes les cloches et sifflets. C’est un excellent achat si vous avez un budget limité et que vous cherchez à charger une poignée d’appareils très spécifiques. Ceux qui recherchent une prise USB plus puissante et plus universelle, à l’épreuve du temps, voudront chercher ailleurs.

