En baisse de 10% en une journée, les entrées d’échange Ethereum ont grimpé en flèche

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Ethereum a suivi Bitcoin et enregistré une nouvelle correction de 10% sur le graphique journalier. Les principales crypto-monnaies ont souffert la semaine dernière. La peur et l’incertitude semblent conduire les acteurs du marché.

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH se négocie à 2270 $ avec du rouge sur tous les graphiques. La crypto-monnaie a été rejetée après avoir brièvement franchi la barre des 2 800 $. Au cours de la séance de bourse d’hier, le rejet a été suivi d’une baisse de Bitcoin et l’ETH a rapidement suivi.

ETH dans une tendance baissière sur le graphique journalier. Source : ETHUSD Tradingview

La crypto-monnaie est un support critique avec un potentiel de baisse supplémentaire si les haussiers ne peuvent pas contenir les baisses aux niveaux de prix actuels. La pression de vente est élevée. Les données fournies par la société d’analyse Jarvis Labs indiquent qu’aux alentours de 18h00 UTC, plus de 177 900 ETH sont entrés sur la bourse Binance.

Un grand nombre d’entrées Bitcoin ont également été enregistrées. Environ 4 500 BTC sont entrés dans Binance vers 10h00 UTC. Pour les deux crypto-monnaies, il y a eu des entrées supplémentaires chez les mineurs depuis lors. L’entrée Ethereum a vu environ 10 900 et 13 500 entre minuit et 19h00 UTC.

Source : Laboratoires Jarvis

Les entrées d’ETH vers les bourses ont atteint des sommets annuels en mai. Des données supplémentaires fournies par CryptoQuant suggèrent que les 19 et 23 mai, Ethereum est tombé de son plus haut niveau historique précédé d’une augmentation des entrées. Comme le montre le graphique ci-dessous, le prix de l’ETH a tenté de se redresser, mais la pression de vente a été implacable.

Source : CryptoQuant

Pourquoi Ethereum a toujours un potentiel d’amélioration en 2021

Bien que le court terme puisse être dominé par les ours, l’ETH a beaucoup de potentiel avec Hard Fork “London” et l’introduction d’EIP-1599, d’Ethereum 2.0 et de leurs futures mises à jour. En outre, cette plate-forme abrite trois des récits et secteurs les plus réussis de ces dernières années: les jetons non fongibles (NFT), DeFi et la réserve de valeur contre l’inflation.

EIP-1599 fera de l’ETH un actif déflationniste. Par conséquent, beaucoup pensent que ce sera une meilleure couverture contre l’inflation et une meilleure version de l’or numérique que Bitcoin.

Plus tôt cette semaine, un rapport divulgué du géant bancaire Goldman Sachs a prédit que Bitcoin perdrait cette course contre Ethereum. Le rapport a qualifié le réseau Ethereum d'”Amazon de l’information” et a déclaré qu’il avait “une probabilité plus élevée” de devenir la réserve de valeur “dominante” par rapport à l’or et au BTC.

Le rapport complet a été publié par Goldman Sachs avec des entretiens avec des personnalités importantes de l’industrie de la cryptographie. L’un d’eux est Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital Holdings. Il a déclaré que l’ETH soutiendra un système mondial adopté par de nombreuses personnes. Ils profiteront des paiements, DeFi et NFT, a déclaré Novogratz: