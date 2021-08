En blouse ! Rihanna célèbre son nouveau poste de milliardaire | INSTAGRAM

Comme vous le lisez, la renommée mondiale Magazine Forbes a déclaré au charmante chanteuse Oui femme d’affaires, Rihanna en tant qu’artiste musicale féminine la plus riche du monde, ainsi que la deuxième femme la plus riche de l’industrie du divertissement, juste derrière Oprah Winfrey elle-même.

Selon le magazine spécialisé dans le monde de entreprise et les la finance, la fortune de Rihanna ne vaut ni plus ni moins que 1,7 billion de dollars, et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette fortune ne vient pas de ses gains en musique, sinon, de son célèbre et reconnu Entreprise.

C’est vrai, aussi surprenant que cela puisse paraître, le immense fortune de notre cher Riri cela ne vient pas directement de ses gains dans le monde de la musique, bien que ceux-ci en représentent une petite partie, en fait, et comme nous l’avons mentionné précédemment, cette grosse somme de millions de dollars vient directement de son grand empire de la beauté et de la mode.

Comme on le sait bien, le beau et le super chanteur talentueux Elle est connue dans le monde entier pour les nombreux tubes qui, évidemment, lui ont permis de gagner beaucoup d’argent, à tel point qu’elle a pu vivre plusieurs vies avec lui, pourtant, la fortune qui vient de la transformer officiellement en milliardaire du divertissement, mais qui provient d’autres sources de revenus très différentes.

Il convient de mentionner qu’en 2017, l’artiste née à la Barbade a lancé sa société de cosmétiques “Fenty Beauty”, dont elle détient 50% des bénéfices, avec le conglomérat de luxe français LVMH, Fenty Beauty lui a donné un Rihanna a gagné 1,4 milliard de dollars à ce jour.

De même, ces revenus de « Fenty Beauty » dépassent ceux d’autres grandes marques fondées par des célébrités, comme « Kylie Cosmetics » de Kylie Jenner elle-même, « KKW Beauty » de Kim Kardashian et « Honest Co ». par Jessica Alba.

Le lancement de Fenty Beauty a eu un grand impact, car il est venu révolutionner le monde du maquillage avec sa gamme de 40 teintes différentes de fond de teint pour le visage, en plus de cela, comme nous le savons tous, cette marque a pour objectif l’inclusion, en créant un maquillage qui peut être utilisé par toutes les personnes du monde quelle que soit leur race ou leur couleur, un concept qui est venu innover le monde du maquillage de manière culturelle.

Ses produits sont disponibles sur son site officiel Fenty Beauty ou dans la boutique Sephora, où vous pourrez retrouver les produits préférés des amateurs de maquillage comme sa fameuse base longue tenue, sa poudre mate et une large gamme de rouges à lèvres ainsi que des produits de soin de la peau. pour les soins de la peau, que vous adorerez certainement.

Maintenant, selon Forbes, au cours de sa première année civile, Fenty Beauty a généré plus de 550 millions de dollars de revenus annuels. En 2018, l’artiste de 33 ans a donc décidé de développer son activité et de lancer sa deuxième marque, à savoir “Savage x Fenty”, marque de lingerie la plus luxueuse et coquette dont elle détient 30% des parts, il faut dire que, lors de sa première année, “Savage x Fenty” n’a levé ni plus ni moins 115 millions de dollars.

Cela dit, Fenty Beauty est la société la plus lucrative de l’artiste, suivie de Savage x Fenty, tandis que ses bénéfices provenant des ventes de disques, des redevances et des marchandises ne représentent qu’une petite partie de son empire d’un milliard de dollars.