En bonne santé : les soins de santé dans la nouvelle normalité

Apollo 24|7, la branche numérique d’Apollo Hospitals Group, et Microsoft India se sont associés pour lancer une solution d’entreprise qui peut être utilisée par les organisations pour fournir à leurs employés un accès à une solution holistique de santé et de bien-être au sein de la suite de travail Microsoft Teams. La solution d’entreprise permet à un utilisateur de consulter un médecin Apollo dans les 15 minutes suivant la demande de consultation ; commander des médicaments auprès du vaste réseau de pharmacies Apollo ; et demande de prélèvement d’échantillons à domicile pour les tests de diagnostic prescrits au sein même de Microsoft Teams.

Avant le lancement, la solution d’entreprise, telle qu’intégrée par Apollo 24|7, a été testée dans le cadre d’un programme pilote pour les employés de Microsoft Inde pendant une période de trois mois. Dans le cadre du programme pilote, 5 000 employés de Microsoft ont eu accès à cette plate-forme et plus de 50 % d’entre eux ont choisi de suivre des consultations virtuelles avec un médecin Apollo d’avril à juin.

Compte tenu du scénario actuel et avec la troisième vague de Covid qui se profile, les organisations sont de plus en plus à la recherche de solutions de santé numériques pour soutenir leurs employés et leurs familles. Désormais, grâce à l’intégration poussée d’Apollo 24|7 avec Microsoft Teams, un utilisateur a accès à la téléconsultation médicale, à la réservation de vaccins, à la pharmacie, aux tests de diagnostic, aux dossiers de santé électroniques et aux programmes de bien-être en un seul clic. « Les soins de santé évoluent pour répondre aux demandes immédiates et futures pendant la crise sanitaire mondiale. Avec les progrès de la technologie, les gens du monde entier adoptent des solutions de soins de santé numériques. Apollo 24|7 a été développé pour donner accès à des soins de qualité à tous. Nous sommes ravis de nous associer à Microsoft pendant cette pandémie pour soutenir les organisations en faveur du bien-être des employés », a déclaré Madhu Aravind, CTO, Apollo 24|7.

À propos de l’association, le directeur exécutif de Microsoft, Strategic Growth, Meetul Patel a déclaré : « Dans l’environnement de travail hybride d’aujourd’hui, les organisations cherchent de plus en plus à faciliter l’accès aux ressources de bien-être pour leurs employés. Notre partenariat avec Apollo a contribué à intégrer cet accès dans le flux de travail en facilitant l’accès aux ressources depuis Microsoft Teams, qui sert à bien des égards de « Office » dans l’environnement de travail émergent. »

