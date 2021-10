En cas de mauvaise vente due à l’UFC 268, Canelo-Plant tomberait-il comme Teofimo-Kambosos ?

Le 6 novembre, il y aura deux grands événements à la carte (UFC contre boxe) et l’un peut faire échouer l’autre. Usman contre Covington semble avoir des avantages par rapport à Canelo vs. Plant Un échec dans la vente peut-il faire échouer le combat ? Nous y répondons et l’analysons dans la vidéo.

Nous avons également réfléchi à haute voix sur d’autres événements de boxe, comme les principaux combats de ce week-end, où les affrontements de Zepeda-Vargas et James-Butaev se démarquent avec la répercussion de ce dernier dans l’affaire Yordenis Ugás vs. AMB.

Nous analysons également les négociations entamées pour que, enfin !, Katie Taylor puisse faire face à Amanda Serrano et, au passage, ma réflexion sur le sens de cette réunion des présidents des organisations (OMB-CMB-AMB-FIB) à Porto Rico .