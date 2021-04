En ce jour de 2002: Zidane marque contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions

Le 23 avril 2002, le Real Madrid est reparti avec une énorme victoire 0-2 à l’extérieur au Camp Nou contre Barcelone en demi-finale de l’UEFA Champions League, en route pour remporter son neuvième trophée de la Ligue des champions.

Les buts de Zinedine Zidane et Steve McManaman ont assuré la victoire – une qui était inconfortable, mais qui a eu des performances importantes de Raul, Santiago Solari, Claude Makelele et Guti (ainsi que les buteurs). Zidane a été magistral ce match, et son objectif d’ouvrir le score en seconde période est immortalisé:

Depuis UEFA.com:

Raúl González a ouvert la défense à domicile et Zidane a couru clairement, secouant pour la première fois l’attention de Philip Cocu; alors que le gardien Roberto Bonano avançait, le milieu de terrain se jetait dans le filet béant. Ce fut une leçon pour saisir vos chances encore plus accentuée lorsque Luis Enrique s’est dirigé quelques instants plus tard. Guti était tout aussi coupable à l’autre bout, mais son remplaçant, McManaman, a fait en sorte que le miss ne se soit pas révélé coûteux, retenant son sang-froid après un bon jeu d’approche de Raúl et Flavio Conceição. Il a laissé le cavalier Barcelone avec une montagne à gravir au match retour; même avec Rivaldo de retour de blessure, cela s’avérerait insurmontable.

«Les joueurs espagnols sautillaient … c’était la première fois que nous gagnions là-bas depuis longtemps.» – Steve McManaman