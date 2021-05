En ce jour de 2014: Sergio Ramos, 92:48

Il est quelque peu ironique que nous fêtions cette occasion mémorable le même jour où Sergio Ramos a été exclu de l’équipe espagnole de l’Euro 2021. Néanmoins, ce qui se passe aujourd’hui et au-delà est hors de propos et séparé, et n’empêchera jamais sans doute le plus grand moment de l’histoire du Real Madrid: la tête de Sergio Ramos avec 92:48 au compteur lors de la finale de la Ligue des champions 2014 contre l’Atletico Madrid à envoyer le jeu en prolongation.

Et c’était peut-être juste un égaliseur, mais ceux qui ont regardé le match savaient que c’était plus que cela: c’était un but qui a complètement brisé l’Atletico Madrid. Il était évident que le Real Madrid allait gagner La Decima après le but de Ramos.

Il y a deux ans, Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid lors de ce titre en Ligue des champions, a réfléchi sur l’objectif de Ramos:

«Je ne pense pas à ce qui va se passer sur un certain jeu, mais j’étais convaincu que le but allait arriver», a déclaré Ancelotti. «C’était notre dernière chance mais j’ai fait confiance à mes joueurs et je savais qu’ils allaient en profiter. L’équipe était vivante et j’étais optimiste. Nous avons joué jusqu’à la toute fin et jusqu’à la toute dernière seconde. Nous avons cherché l’égalisation en jouant un bon football et à la fin Ramos et Modric sont arrivés.

«Le but de Marcelo a clôturé le match, c’était décisif. Jusqu’à ce moment précis, l’Atletico avait encore une chance, mais ils ont en quelque sorte abandonné après ce but.