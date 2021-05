En ce jour de 2018: le Real Madrid lève son 13e trophée de la Ligue des champions

Cela fait trois ans jour pour jour que Gareth Bale a marqué l’un des plus grands buts de l’histoire de la finale de la Ligue des champions, et le Real Madrid a battu Liverpool 3 à 1 à Kiev lors de ce qui était le dernier match de Cristiano Ronaldo en maillot blanc.

D’après les archives de Managing Madrid, la réaction immédiate de Kiyan Sobhani au coup de sifflet final:

Quoi. Un manège.

Ce jeu avait tout: des faiblesses tactiques, des blessures qui altèrent le jeu, de la magie noire, de l’anxiété et un objectif qui ne sera jamais oublié.

L’anxiété a été provoquée lorsque les équipes de départ ont été libérées. Nous ne pouvions que rire (nerveusement) de la direction de Madrid. La semaine dernière, j’avais écrit près de quatre mille mots sur la façon dont Klopp se lècherait les lèvres s’il avait su qu’il se heurtait à un diamant avec Gareth Bale sur le banc. Il s’avère que bon nombre de ces préoccupations étaient valables. La pression de Liverpool pour commencer était, sans surprise, incroyable. Ils ont éliminé la capacité du Real Madrid à construire à travers les flancs et ont déconcerté Casemiro en donnant le ballon plus d’une fois – le premier se produisant dès la première minute. La couverture pour Marcelo n’était pas si mauvaise, car Ramos doublait efficacement sur les flancs (même s’il était parfois répandu), mais Modric avait beaucoup de fonctions de droite, et ni la défense ni l’attaque en transition n’étaient efficaces.

Le Real Madrid avait la possession, mais, comme contre le Bayern Munich, c’était laborieux et le manque de points de vente était stupéfiant. Les hommes de Zidane ne pouvaient tout simplement pas pénétrer le dernier tiers.

Les choses ont changé en raison d’une situation malheureuse: une blessure à Mohamed Salah en première mi-temps après un défi de Sergio Ramos. Salah, en larmes, a été contraint de quitter Adam Lallana. À partir de ce moment, la présence de Liverpool sur le flanc droit s’est dissipée, leur presse est passée de super-agressive à une couverture dans un bloc inférieur. Le Real Madrid a pu profiter d’une équipe défangée de Liverpool, et les problèmes schématiques ont pu commencer à épingler les hommes de Klopp et garder la possession plus haut sur le terrain, tout en créant plus d’occasions.