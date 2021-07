En ce jour de l’histoire : Allemagne 7 – Brésil 1

En ce jour de l’histoire, nous avons assisté à l’une des plus grandes victoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Le 8 juillet 2014, le Brésil a été humilié sur son sol national. Pour les Brésiliens, ce fut leur pire moment dans le football. Pour l’Allemagne, ce n’était qu’un pas de plus vers le prix ultime.

L’Allemagne a battu les Brésiliens 7-1 à l’Estádio Mineirão, et le match a été plus tard inventé comme l’Agonie de Mineirão. Tout le monde s’attendait à ce que ce soit un match serré entre deux des plus grandes nations du football. À l’époque, le Brésil avait 5 titres de Coupe du monde avec l’Allemagne à l’arrière avec 3.

Il s’en est suivi un chaos absolu. Les Allemands ont réalisé le premier but à la 11e minute de Thomas Müller. À la 30e minute, le match était terminé. Die Mannschaft menait déjà 5-0 avec une avance irréversible. Des scènes incroyablement émouvantes ont suivi dans l’Estádio Mineirão pour le reste du match.

Vous pouvez sentir sa douleur.Photo de Laurence Griffiths/.

Le seul soulagement accordé au Brésil a été un but de consolation d’Oscar à la 90e minute, pour porter le score à 7-1. Les Brésiliens ont quitté le terrain la tête en bas en larmes avec un chœur de huées de la foule à domicile dévastée.

De nombreux joueurs et anciens élèves du Bayern Munich ont été impliqués dans ce saccage, dont Manuel Neuer, Phillip Lahm, Jerome Boateng, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos et plus encore. Sans oublier, Hansi Flick assistait Joachim Löw sur le banc allemand. Toni Kroos a été nommé l’homme du match et a enregistré le doublé le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde, après avoir marqué deux fois en 69 secondes. Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux autres records ont également été battus.

Avec toutes les épreuves et tribulations récentes pour l’équipe nationale allemande, il est agréable de revenir sur ce match. Ceux-ci ne viennent pas souvent. Une véritable masterclass de Joachim Löw.