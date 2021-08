“En ce moment, je me concentre sur la demi-finale”

02/08/2021 à 13:19 CEST

.

Le vétéran Thérèse Portela, qui a commencé sa participation aux Jeux de Tokyo, ne voulait pas regarder au-delà des demi-finales du K1 200 mètres, pour lequel il s’est qualifié directement ce lundi.

Portela, quoi dispute ses sixièmes Jeux Olympiques, il a remporté son égalité avec un temps de 40 812 et est allé directement en demi-finale. “Je veux y aller étape par étape. Maintenant, penser que demain il y a deux demi-finales, quatre pagayeurs vont en finale et c’est ce que j’ai en tête. A partir de là, j’adorerais rêver de la finale mais en ce moment je me concentre sur le semi et je continue à rêver“, il prétendait.

Portela a expliqué qu’aux Jeux Olympiques « tout prévaut etpar clairvoyance, vous devez être très bien physiquement et fort mentalement. Être ici, c’est bien et vous avez besoin de tout. « La pagayeuse de Pontevedra a avoué qu’elle voulait se voir concourir. » Je suis content du résultat de l’égalité ; Je me sentais très bien tout au long de la régate. Je supporte très bien la chaleur. Maintenant il est temps de se reposer calmement, et de penser à la demi-finale demain“, il prétendait

Portela a expliqué qu’avoir connu la piste olympique il y a deux ans était “important“.” Je savais déjà comment c’était, mais finalement le vent ne souffle pas toujours le même, et chaque piste le jour venu est un monde. C’était bien d’être venu et de connaître la région mais ce n’est pas décisif de l’avoir fait, il y a des collègues qui ne l’ont pas fait et ils étaient aussi bons“, argument

Tano García et Pablo Martínez se sont également qualifiés directement aux demi-finales de C2 1000 avec une deuxième place. « Sur un 1000 mètres ça me coûte, parfois, un peu avant 500, surtout psychologiquement et physiquement, mais aujourd’hui pas du tout, J’étais très à l’aise et ce n’est qu’avec ce sentiment que je savais que j’avais les 500 derniers pour lui donner toute la canne et si quelqu’un nous a tenu tête, on allait monter sans problème“, a indiqué Tano García.

“Nous sommes chanceux d’être l’un des quatre bateaux qui vont directement aux demi-finales, nous pouvons être plus qu’heureux. Nous savions que c’était difficile mais possible et on l’a toujours vu depuis les premières positions, alors on s’est dit que ça allait bien, allez, qu’est-ce qu’on peut faire avec ça“, Il a dit sévillan, qui s’est concentré sur la prochaine régate : “La première chose est d’essayer d’entrer en finale en faisant une bonne demi-finale. et se qualifier pour la finale olympique tant rêvée ».

“Grâce à notre conviction, nous avons fait cette régate. Il est sorti rond, avec beaucoup d’être en place et aller directement en demi-finale, nous avons été à l’aise et nous l’avons atteint“, a-t-il commenté Pablo Martinez. “Maintenant, il faut y aller étape par étape, premier rang la demi-finale et entrer dans la finale, dans laquelle nous serions huit à se battre pour trois médailles. Si nous sommes capables d’entrer en finale, pourquoi ne pas rêver d’une médaille ?“, a-t-il également indiqué sévillan, qui a plaisanté de son passe-temps bétique : “Nous ne pensons qu’au vert“.

“Depuis que nous nous sommes placés dans le starting block, tout a été assez spécial. Voir que nous étions avec des pagayeurs comme les frères Fuksa ou se battre pour les premières places avec le double champion olympique à Rio Sebastian Brendel ou la possibilité de jouer une finale avec le triple médaillé olympique en 2016 Isaquías Queiroz », a-t-il expliqué.

Martínez a dit que Queiroz était un “idole, ami, partenaire et rival« avec qui le C2 entretient une relation »spécial“, favorisée par la relation étroite commencée dans les préparatifs de Rio 2016 lorsque l’athlète espagnol le plus titré de tous les temps, David Cal – détenteur de 5 médailles olympiques – partagé avec le logement Queiroz et des séances d’entraînement sous le commandement de l’entraîneur Suso Morlán.

Ce mardi, à 2h30, Teresa Portela jouera sa demi-finale du K1 200 mètres et à 2h44, la C2 1000 de Tano García et Pablo Martínez le fera. Saúl Craviotto et Carlos Arévalo s’affronteront mercredi au K1 200 ; Isabel contreras au K1 500 ; Paco Cubelos-Iñigo Peña en K2 1000 et Antia Jácome en C1 200, et le vendredi, ils seront le K4 500 de Saul Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper Oui Rodrigo Germade et encore Tano García et Pablo Martínez, cette fois en C1 1000 mètres.