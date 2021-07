“En ce moment, je ne suis pas aussi bon qu’avant, mais je vais essayer”

21/07/2021 à 14:18 CEST

Marc Marquez il vient de sortir du long tunnel d’une blessure qui l’a empêché de dévaler les pistes pendant neuf mois. Et bien qu’au GP d’Allemagne, sur son circuit talisman du Sachsenring, il ait réussi à retrouver la victoire, la vérité est qu’il n’est toujours pas au niveau d’avant son accident à Jerez 2020. Alors qu’il précipitait ses vacances, le coureur de Cervera étoiles dans une interview intéressante avec le portail allemand ‘speedweek.com’ dans laquelle il revit les 265 pires jours de sa carrière sportive, dans laquelle il a dû suivre les courses à la télévision.

« J’ai supprimé toutes les applications de médias sociaux de mon téléphone. J’ai envoyé les photos et les SMS que je voulais publier à un groupe WhatsApp et quelqu’un d’autre les a postés pour moi. Il n’avait jamais rien fait de tel auparavant, mais il le devait. Les réseaux sociaux peuvent être un désastre pour les athlètes et cela l’a été pour moi aussi. Si j’avais commencé à penser à toutes les nouvelles & mldr; Je voulais me concentrer exclusivement sur mon travail de récupération & rdquor;, souvenez-vous Marc.

La septième place de son retour à Portimao a déclenché l’euphorie dans la loge Honda. Le soulagement l’envahit. Mais après sa réapparition en Championnat du Monde, des courses difficiles se sont ensuivies : neuvième à Jerez, il a fait trois chutes au Mans, Mugello et Catalunya qui ont fait Marquez il doutait s’il retrouverait jamais ses forces d’antan. La victoire au Sachsenring lui redonne confiance.

Marc avoue avoir eu des pensées négatives après neuf mois sans courir : “J’ai traversé toutes sortes de scénarios, en particulier en ce qui concerne mon physique. Physiquement, vous sentez la limite. Mais mentalement, vous ne le faites pas. J’ai dû comprendre mentalement que mon corps n’est pas encore prêt à pousser au maximum. Je suis un pilote qui donne tout à chaque séance, mais en ce moment je ne suis pas prêt pour ça. Les autres pilotes se sont approchés, selon les circuits, il y a ceux qui ont plus ou moins d’avantage. Pour l’instant, Fabio Quartararo est le plus régulier, mais ce n’est pas le pilote qui fait la grosse différence. Les vélos se sont également améliorés.”

“Vous devez toujours prendre soin de votre corps. J’aime la course, c’est ma passion, ma vie. Mais si vous voulez une longue carrière, vous devez prendre soin de votre corps. C’est extrêmement important non seulement pour votre carrière, mais aussi dans votre vie privée. » ajoute-t-il Marquez, qui admet en toute sincérité ses faiblesses actuelles : « Tout a l’air bien à l’extérieur, mais à l’intérieur on sait qu’on traverse une période difficile. On sait qu’après une grave blessure, beaucoup de pilotes n’ont pas atteint le même niveau qu’avant. . En ce moment, je ne suis pas aussi bon qu’avant, mais je vais essayer. Je suis sur le chemin du retour là où je m’étais arrêté, pour redevenir le même Marc », confie l’octuple champion du monde.

Enfin, le coureur de Cervera se souvient avec enthousiasme du sursaut de bonheur que lui et les membres de son équipe ont connu après leur victoire en Allemagne : « Je suis une personne qui aime garder ses émotions pour lui. Quand je suis heureux, je le montre. quand je suis en colère ou quelque chose comme ça, j’essaie de le garder pour moi. Mais là, je ne pouvais pas le contrôler. Quand vous voyez que même Alberto Puig a pleuré dans le Parque Cerrado … C’est un homme fort, mais même lui était ému. L’équipe, même les Japonais, ont montré leurs sentiments.