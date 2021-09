09/06/2021

Le à 16h35 CEST

Paul Pogba a accordé une interview à RTL, où analysé le moment difficile que vit l’équipe de France en ce moment, qui n’a pas réussi à gagner aucun des cinq derniers matchs Des officiels qui servent de qualificatifs pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Les Français ont un temps doux-amer, car ils étaient éliminé de l’Eurocup et disputé les deux derniers matches contre la Bosnie et l’Ukraine. Pogba est au courant de la situation, et a assuré dans l’interview que la France n’est pas actuellement la meilleure équipe du monde.

Le milieu de terrain de Manchester United a été clair à propos de l’équipe de France: « Nous devons faire bien mieux que ce que nous avons fait à Kiev samedi dernier. A nous d’être plus agressifs, de transpirer plus le maillot et d’avoir plus d’envie.”

“Nous étions très excités depuis le Championnat d’Europe et nous étions la meilleure équipe de la Coupe du monde 2018. En ce moment, nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde. Vous devez faire le travail sur le terrain pour l’être. Nous devons être fiers de ce que nous avons fait, mais nous voulons réagir“il ajouta.

Toutefois, leur qualification pour la Coupe du monde n’est pas compromisepuisque la France est chef de groupe avec 9 points et leur prochain rival est la Finlande, qui est à quatre points derrière eux. Cependant, cela ne rassure personne, car les cinq matchs consécutifs sans victoire ont fait bondir les alarmes dans les vestiaires français. Cependant, Pogba est convaincu que l’équipe sera en mesure de renverser la situation : “Peut-être que la flamme s’est un peu éteinte. Elle ne s’est pas éteinte, mais elle s’est un peu éteinte.”