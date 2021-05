En ce qui concerne le haut débit municipal, ce service public de l’État de Washington était bien en avance sur le jeu

(Photo GeekWIre / Kurt Schlosser)

Il n’a pas fallu une pandémie, des mandats de travail à domicile ou des initiatives d’apprentissage à distance pour que Bob Hunter comprenne la popularité potentielle de la large bande municipale. Il l’entendait tous les jours des employés du gouvernement du comté de Kitsap.

Hunter, le directeur général du Kitsap Public Utility District juste à l’ouest de Seattle, avait dirigé des années plus tôt une vague d’améliorations des infrastructures pour relier les bâtiments gouvernementaux locaux, les écoles publiques et les hôpitaux à un canal numérique à grande vitesse.

Le travail a pris des années. Mais la réaction a été immédiate.

«Des membres de la communauté qui travaillaient dans ces endroits viennent nous voir et nous disent:« Hé, comment pouvons-nous obtenir cela à la maison? Parce que j’ai un DSL de merde », se souvient Hunter. “Honnêtement, c’est ce qui nous a propulsés dans cette direction.”

Et d’une certaine manière, c’est aussi ce qui a contribué à propulser l’État de Washington. Signées la semaine dernière par le gouverneur Jay Inslee, deux factures municipales de haut débit permettent pour la première fois aux districts locaux de devenir des fournisseurs de services Internet directs. En partie, ces nouvelles lois remontent au KPUD et au représentant Drew Hansen, le législateur de Bainbridge Island qui représente le district et a parrainé l’un des deux projets de loi.

RUPTURE: Le gouverneur Inslee vient de signer ma loi sur le haut débit public, nous avons donc mis fin à toutes les restrictions sur le haut débit public dans l’État de Washington !! Prochaine étape: contactez vos gouvernements locaux (districts de services publics, ports, comtés, etc.) et dites-leur que vous voulez le haut débit public. Allons-y! – Représentant Drew Hansen (@RepDrewHansen) 13 mai 2021

Mais le plan à long terme de Hunter n’est pas ce que craint l’industrie des télécommunications: la transition de l’industrie privée à but lucratif vers un service public. Il veut faire pour le haut débit local ce que les services de transport ont fait pour les entreprises de camionnage: nous construirons les routes et vous gagnerez votre argent avec elles.

«Je crois aux réseaux en libre accès», a-t-il déclaré. «En tant que service public, nous sommes excellents en infrastructure. C’est ce que nous faisons. Et ils sont excellents pour transformer Internet en entreprise. Alors pourquoi ne pas impliquer des entreprises haut débit? »

À compter du 1er juillet, le HB1336 de Hansen accorde le pouvoir légal aux districts de services publics, aux comtés, aux villes et aux districts portuaires d’offrir un service haut débit au détail aux abonnés de la même manière qu’une entreprise privée comme Comcast.

Essentiellement, le projet de loi de Hansen donne aux municipalités le pouvoir légal de devenir des fournisseurs de services Internet. De plus, les municipalités seront autorisées à fournir des services à l’intérieur et à l’extérieur des limites des districts.

Avant la signature du gouverneur, Washington avait été l’un des rares États à interdire aux municipalités d’offrir un accès haut débit direct aux clients. La volonté de l’État d’autoriser le haut débit municipal est parallèle à la volonté de l’administration Biden d’augmenter les dépenses fédérales pour une variété d’initiatives à large bande, notamment l’élargissement de l’accès et la réduction des coûts mensuels.

Les grandes entreprises de télécommunications se sont longtemps opposées à l’expansion du haut débit public aux niveaux des États et du gouvernement fédéral, car elles considèrent le gouvernement et son accès aux deniers publics comme une concurrence inéquitable avec les entreprises privées. De plus, affirment-ils, les vitesses, l’accès et le coût du haut débit sont très bien.

À l’inverse, de nombreux clients locaux à large bande, tels que ceux du KPUD – qui étaient servis par Century Link – ne voyaient rien à protéger en termes de vitesses de téléchargement lentes, de service irrégulier et de coûts élevés.

Pourtant, Hunter de KPUD ne voulait pas s’approprier tout un système. Il sait, comme beaucoup de gens qui suivent les efforts municipaux en matière de large bande, que les systèmes à large bande gérés par l’État ne finissent pas toujours par fonctionner comme le public l’avait espéré.

Son plan pour le comté de Kitsap est une extension de ce que le district fait déjà: mettre un câble à fibre optique dans toutes les zones, puis ouvrir le système pour que les fournisseurs de services Internet l’utilisent.

Le haut débit pour tous

Quatre ans avant l’adoption de la législation, Kitsap PUD avait financé un projet visant à relier certaines de ses lignes principales existantes à des bâtiments publics et à les étendre jusqu’à de nombreuses résidences. Étant donné que la législation de l’État à l’époque empêchait le service public de vendre directement ce flux aux clients, il a mis en place un réseau à accès libre, ce qui signifie que les FAI pouvaient louer de l’espace dans les lignes et facturer à leur tour un service haut débit aux clients.

Actuellement, les clients du comté de Kitsap peuvent choisir entre cinq FAI. «Tout notre modèle a été de laisser les PUD construire des infrastructures – c’est ce que nous faisons bien – et de laisser le secteur privé rivaliser sur les prix et le service sur notre réseau», a déclaré Hunter.

Et cela fonctionnait bien, pensa Hunter jusqu’à ce que la républicaine de Pomeroy Mary Dye s’approche de lui et lui dise: «J’adore votre modèle, mais n’est-ce pas seulement le haut débit pour les riches?»

Hunter a été surpris. Il a convenu que c’était le haut débit pour ceux qui pouvaient se le permettre. Le PUD ne pouvait légalement pas subventionner le coût pour les propriétaires. La réalité a commencé à le déranger.

«En fin de compte, c’était une vraie déclaration de (Dye)», a déclaré Hunter.

En conséquence, le KPUD a commencé à rechercher des subventions fédérales pour aider à subventionner les coûts des personnes qui n’avaient pas les moyens d’y accéder. Et c’est à ce moment-là que les responsables du district ont appris la principale restriction du programme de subvention administré par la Federal Communications Commission: l’argent ne pouvait aller qu’aux fournisseurs Internet ayant une «relation de vente au détail avec l’utilisateur final» – exactement ce que la loi de l’État de Washington empêchait les districts municipaux de ayant.

Pourtant, cette limite n’est arrivée en tête de la liste des correctifs qu’exactement un an plus tard. C’est là que la pandémie a frappé. Les administrateurs ont commencé à fermer les écoles et à passer à l’apprentissage à distance. De nombreux enfants n’avaient pas accès à Internet dans leur quartier ou leur famille ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Les fissures du système se sont développées en canyons.

Une solution à long terme

Le surintendant du district scolaire de Bremerton, Aaron Leavell, félicite les membres de la promotion 2020 lors du gant de remise des diplômes. (Photo BSD)

Hunter s’est souvenu de la réunion d’urgence de février 2020 que KPUD a eue avec les cinq districts scolaires du comté de Kitsap. «Nous leur avons demandé:« Que pouvons-nous faire pour aider? »»

Aaron Leavell, surintendant du district scolaire de Bremerton, est intervenu. Le problème de son district urbain n’était pas tant celui de l’accès. C’était une question de prix abordable.

«Lorsque la pandémie a frappé», a déclaré Leavell dans une récente interview, «cela a vraiment révélé le manque d’accès à Internet. C’est un besoin fondamental pour les gens. »

À l’échelle nationale, les experts en éducation disent qu’un bon indicateur d’un manque potentiel d’accès à Internet est le niveau d’inscription des étudiants à des programmes de repas gratuits et à coût réduit. Dans le district scolaire de Bremerton, l’an dernier, 2 781 élèves sur 4 316 ont utilisé de tels programmes de repas, soit 64%.

Avec la fermeture des écoles, la nécessité d’un meilleur accès à Internet est rapidement devenue évidente, a déclaré Leavell. «Nous devions faire quelque chose tout de suite.» Le triage est venu sous la forme de hotspots cellulaires livrés à 510 foyers locaux. Mais une solution à plus long terme était nécessaire, en particulier dans les communautés rurales éloignées du comté sans câble et avec des signaux de réseau cellulaire limités.

Le représentant Hansen, qui a également assisté à cette réunion avec les districts, s’est rendu compte que la solution à plus long terme consistait à supprimer les restrictions de l’État sur les municipalités afin que le réseau puisse s’étendre au-delà du plus facilement rentable. En outre, donner aux différents quartiers le droit de facturer directement les clients a ouvert des centaines de millions de subventions potentielles pour les familles à faible revenu.

Nous avons le sentiment que tout le monde y gagne. Hunter, en collaboration avec la responsable des télécommunications de KPUD, Angela Bennink, a proposé une nouvelle idée pour à la fois obtenir les subventions et offrir un accès ouvert.

Le district prévoit d’envoyer les factures au client pour les fournisseurs de haut débit qui utilisent ses lignes de fibre optique. À son tour, le district facturerait les entreprises à large bande pour le coût réel. Cela permettra à KPUD d’accéder aux subventions à faible revenu et aux infrastructures, tout en maintenant le secteur privé impliqué dans la création de packages de services pour les clients. En outre, cela donne à KPUD le droit de concurrencer ou de chasser tout FAI du réseau pour fournir un service ou un accès inadéquats.

«Nous avons le sentiment que tout le monde gagne», a déclaré Hunter.

Mais un problème inhabituel demeure.

Alors que le projet de loi de Hansen donnait aux municipalités le pouvoir juridique étendu de devenir des fournisseurs de services Internet, le gouverneur Inslee a signé en même temps un projet de loi concurrent, SB5383. Ce projet de loi semble donner une préférence concurrentielle aux fournisseurs de services Internet existants.

En d’autres termes, cela pourrait empêcher les fournisseurs de services municipaux d’intervenir dans l’offre de services alors qu’un service Internet existant – et même potentiellement inadéquat – existe déjà. Hansen, qui est avocat, a déclaré que les projets de loi avaient été modifiés pour être compatibles et qu’ensemble, ils élargiraient le choix et le service pour les consommateurs.

Leavell, du district scolaire de Bremerton, l’espère certainement. Il a déclaré que l’une des doublures argentées de la pandémie était qu’elle semblait rendre le public conscient que l’accès à Internet est d’une importance similaire à l’accès à l’eau et à l’électricité. Il a déclaré que les administrateurs de son district savaient que le service Internet n’était pas toujours disponible parmi les étudiants.

«Nous avons toujours su que c’était un problème», a-t-il déclaré. «Mais d’autres choses quotidiennes, des besoins immédiats, ont mis cette priorité de côté. Nous n’avons jamais (réparé) sur le sol.

Puis la pandémie s’est produite, a-t-il dit, «et les listes de priorités ont été réécrites pour de bon».