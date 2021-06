En ce qui concerne les actions AMC, c’est une question de quand, pas si

À un peu moins de 60 $ par action, quel est le jeu avec Divertissement AMC (NYSE :AMC) Stock? Est-ce un achat ? Pas si vite.

Bien sûr, les spéculateurs de détail, menés par Reddit r/WallStreetBets, ont jusqu’à présent prévalu contre les vendeurs à découvert dits « d’argent intelligent ».

D’un autre côté, en termes de valeur sous-jacente et de perspectives à long terme, AMC rend l’autre stock de mème populaire, GameStop (NYSE :GME), semblent être un jeu de valeur par comparaison.

GameStop est peut-être également surévalué, mais au moins, il a son plan de transformation du commerce électronique sur lequel se rabattre. Le jury ne sait toujours pas si ce pari fonctionnera. Si c’est le cas, cela pourrait donner au moins aux actions la possibilité d’évoluer vers leur valorisation.

Ce stock de mèmes ? Il manque ce genre de catalyseur. Bien sûr, AMC prévoit d’utiliser l’argent levé des offres secondaires pour réduire la dette, mais remplacer la dette par des capitaux propres dilutifs ne créera pas de valeur pour les actionnaires.

Commerçant bien au-dessus de sa valeur sous-jacente, et le gâteau coupé en beaucoup plus de tranches, ce seront les longs, pas les shorts, qui céderont.

Avec les chiffres, même à une fraction du cours d’aujourd’hui, l’action est surévaluée.

Un retour à des niveaux à un chiffre peut être inévitable. En termes simples, il n’y a aucune raison de plonger aujourd’hui à 58,30 $ par action, avec l’idée qu’il va encore augmenter.

L’impasse ne durera pas éternellement

Certains peuvent penser que les actions sont devenues paraboliques à partir de la fin mai en raison d’un short-squeeze. Mais d’autres, y compris ce commentateur de Forbes, ont expliqué pourquoi l’action n’a même pas encore été réduite.

La justification de cette prise, selon les données de la société d’analyse S3 Partners, est que l’intérêt à court terme est élevé (environ 17,7% du flottant en cours).

Pourtant, pendant la période où le stock d’AMC a redémarré, peu de couverture s’est produite. Certains peuvent voir cette impasse entre les commerçants Reddit et les vendeurs à découvert comme un signe que l’ultime « compression » n’a pas encore eu lieu.

Cela signifie-t-il que cela vaut toujours la peine d’y participer, car il se négocie près de ses sommets boursiers?

Pas exactement. Comme Chris Lau d’InvestorPlace l’a écrit le 15 juin, avec cette action, les shorts prennent leur temps. C’est-à-dire qu’au lieu de se précipiter pour couvrir, ils sont prêts à s’asseoir sur des pertes de papier, en attendant que le côté long clignote.

Les spéculateurs peuvent parler d’un grand jeu. Mais, il y a trop de points négatifs sur la table pour convaincre les nouveaux acheteurs d’acheter 60 $ par action.

Entre l’exploitation de la folie par la direction, en menant des offres secondaires dilutives, l’absence d’AMC d’une transformation au niveau de GameStop et les problèmes de valorisation, les actions commenceront à plonger à un moment donné.

Après cela, la panique s’installera et les longs se replieront en masse.

Basé sur l’évaluation, possibilité d’un inconvénient à plus de 80 %

Rares sont ceux qui prétendent que l’action AMC est évaluée avec précision aux niveaux d’aujourd’hui, mais quelle est sa valeur sous-jacente ?

Malgré l’enthousiasme suscité par la « réouverture » suite au déploiement du vaccin Covid-19, le trafic piétonnier dans ses cinémas pendant le week-end du Memorial Day était encore inférieur à 50 % des niveaux de 2019.

Pourtant, les projections des analystes prévoient que ses revenus annuels reviendront près des niveaux d’avant l’épidémie l’année prochaine (environ 4,79 milliards de dollars).

En supposant qu’il ait une marge d’EBITDA similaire à celle de 2019 (environ 13,1%), cela nous donne un EBITDA estimé à environ 628 millions de dollars.

Ça sonne bien, n’est-ce pas ? C’est positif, oui, mais ce retour à la rentabilité d’exploitation ne suffira peut-être pas à maintenir le titre à des prix même 80 % inférieurs aux niveaux actuels.

À environ 11,66 $ par action (80 % en dessous des prix d’aujourd’hui), la société aurait une capitalisation boursière d’environ 6 milliards de dollars.

Ajoutez ses 10,4 milliards de dollars de dettes et de contrats de location-acquisition (au 31 mars) et soustrayez sa trésorerie de 2,06 milliards de dollars (813,1 millions de dollars au 31 mars plus les 1,25 milliard de dollars levés via les offres de capitaux propres ce trimestre) et vous obtenez une valeur d’entreprise d’environ 14,3 milliard.

En d’autres termes, un ratio EV/EBITDA implicite d’environ 22,8x. Encore une fois, en supposant que les choses se rapprochent des niveaux « de retour à la normale » en un an.

Étant donné que le ratio EV/EBITDA d’AMC était historiquement plus proche de 9x-10x, on peut se demander si la valeur nette de son activité sous-jacente vaut même 20% de celle que l’action se négocie aujourd’hui.

Conclusion : il est trop tard pour profiter

Pour l’instant, l’impasse Main Street/Wall Street sur les actions AMC se poursuit. Mais, alors que certains pensent que ce seront les shorts qui jetteront l’éponge, ce seront peut-être les commerçants de détail (qui détiennent 80% de ses actions) qui cligneront des yeux.

Une fois que les traders Reddit se replient, le risque de baisse est énorme. Compte tenu de la valeur nette probable de ses activités d’exploitation, les actions pourraient facilement perdre 80 % de leur valeur et être toujours surévaluées.

Si vous êtes entré si tôt, il est temps d’en tirer profit. Si vous n’êtes pas encore entré dans le stock AMC, il est sage de rester à l’écart étant donné l’énorme inconvénient.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.