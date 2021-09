En ce qui concerne les cryptos, ignorez les graphiques et étudiez les principes fondamentaux

Un graphique intéressant est tombé sur mon bureau il y a environ six semaines, et il était clairement destiné aux effrayer les investisseurs en crypto-monnaie.

Le graphique (joint ci-dessous) montre que le boom Bitcoin de 2020 et le crash ultérieur en 2021 (ligne grise) suivent presque à l’identique le précédent cycle d’expansion et de ralentissement Bitcoin de 2017/18 (ligne bleue).

L’implication est que – tout comme ils l’ont fait tout au long de la seconde moitié de 2018 et en 2019 – les prix du Bitcoin continueront de s’effondrer dans la seconde moitié de 2021 et en 2022.

À première vue, ce tableau fait peur. Je veux dire… regardez à quel point ces lignes grises et bleues se suivent. C’est indubitable. Et flippant.

Mais ce tableau a été fait il y a six semaines. Et que s’est-il passé depuis ? Les prix du Bitcoin ont grimpé en flèche ! Au moment de la création de ce graphique, les prix du Bitcoin oscillaient juste au nord de 30 000 $. Mais la semaine dernière, Bitcoin était au nord de 50 000 $.

Tant pis pour cette corrélation ! Contrairement à un effondrement de la moitié arrière de 2021 dans Bitcoin, nous avons eu une augmentation de la moitié arrière de 2021 dans les cryptos.

Et cela atteint le point le plus important. Ce graphique – et la plupart des graphiques cryptographiques, d’ailleurs – est faux complet.

Les cryptos ne sont pas sur des rails

Avez-vous déjà entendu l’expression “corrélation n’égale pas causalité”? C’est un dicton dérivé de la communauté scientifique pour souligner que juste parce que deux choses sont corrélées l’une à l’autre, cela n’implique pas du tout qu’il existe une sorte de relation de cause à effet entre ces deux choses.

Parce que la réalité est que lorsque vous empilez deux lignes ondulées l’une à côté de l’autre et que vous jouez au chartiste pour ajuster les délais, vous serez en mesure de corréler à peu près n’importe quelles deux choses dans le monde – et souvent, cette corrélation va être complètement Aléatoire, insignifiant, et sans signification.

Exemple: Le nombre de personnes qui se sont noyées en tombant dans une piscine est en étroite corrélation avec le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu – Je ne pense pas que quiconque ici soutiendrait l’argument selon lequel les deux sont liés. C’est une coïncidence complètement aléatoire.

Un autre exemple: Consommation de fromage par habitant est en étroite corrélation avec le nombre de personnes décédées en s’emmêlant dans leurs draps. Une corrélation morbide, bien sûr. Mais significatif ou significatif ? Non. Juste aléatoire.

Et un autre exemple : le taux de divorce dans le Maine est en étroite corrélation avec consommation de margarine par habitant. Encore une fois, aléatoire et insignifiant.

Je pourrais continuer encore et encore. Mais le point est clair. La corrélation n’équivaut pas à la causalité, et juste parce que deux lignes ondulées s’alignent l’une sur l’autre, cela ne veut rien dire…

Donc, mon conseil sur le tableau que je vous ai montré pour commencer ce problème est simple : Oublie!

En fait, vous devriez ignorer tous les graphiques en ce qui concerne les crypto-monnaies, car le fait est que les graphiques ne détermineront pas la valeur à long terme de Bitcoin, ou Ethereum ou Cardano – les fondamentaux de la blockchain sous-jacents de chacun de ceux-ci. Les pièces détermineront à quel point ces pièces iront haut (ou bas) au cours des cinq à 10 prochaines années.

Alerte spoil: Ils vont monter plus haut. Beaucoup plus haut.

L’avenir fulgurant des cryptos

C’est parce que les crypto-monnaies ont le potentiel, à long terme, de désintermédier les systèmes économiques de plusieurs milliards de dollars et de les rendre plus libres, plus justes et plus rapides.

Pour faire court, les humains sont intrinsèquement indignes de confiance. C’est juste un fait de la vie. Nous avons tous des motivations, des incitations et des objectifs différents. Ainsi, pour créer des systèmes dignes de confiance à partir de personnes naturellement indignes de confiance, les humains se sont appuyés pendant des milliers d’années sur un arbitre central pour assurer le contrôle et l’ordre… en échange de notre argent, de notre liberté ou parfois des deux.

Les crypto-monnaies nous permettent de remplacer ces arbitres centraux par une technologie – une plate-forme logicielle – qui assure le contrôle et l’ordre, et permet à des personnes indignes de confiance de créer des systèmes dignes de confiance, sans demander d’argent, de liberté ou quoi que ce soit en retour.

Ils le font grâce à un système centralisé, immuable et soigneusement construit registre qui aligne les incitations financières des participants à un système à toujours agir dans le plus grand intérêt du système – et non de soi.

C’est ce réalignement des structures d’incitation qui rend les crypto-monnaies si profondes. Cela rend les humains indignes de confiance, fiable… et nous permet de créer des systèmes économiques dignes de confiance sans qu’un intermédiaire ne prélève de frais, ne préjuge contre certaines personnes ou ne prenne le temps d’examiner les transactions.

Les crypto-monnaies nous permettront vraiment de créer des systèmes économiques plus libres, plus justes et plus rapides.

Nous remplacerons Facebook par une plate-forme de médias sociaux blockchain qui ne nécessite pas vos données pour monétiser la plate-forme…

Nous remplacerons YouTube par une plate-forme de streaming blockchain qui n’a pas besoin de vous fournir des publicités à chaque vidéo pour rester opérationnel…

Nous remplacerons Verizon par une infrastructure télécom blockchain qui vous offrira une couverture cellulaire gratuite partout où vous allez…

Nous remplacerons Bank of America par une application de financement blockchain qui vous permettra d’envoyer, de recevoir et de stocker de l’argent, gratuitement…

C’est la toile de fond fondamentale pour les cryptos.

La ligne de fond

Je me fiche de ce que disent les graphiques. Peu m’importe quelles lignes ondulées sont en corrélation avec quelles lignes ondulées.

Je me soucie des principes fondamentaux de la technologie blockchain car ce sont ces principes fondamentaux qui détermineront la valeur à long terme du Bitcoin et des autres cryptos.

