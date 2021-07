En célébration de la porteuse du flambeau de la Motown, Martha Reeves

Martha Rose Reeves, née le 18 juillet 1941, porte inlassablement le flambeau de la Motown en tant que l’une des rares représentantes de son époque classique à se produire régulièrement en direct. Pas mal pour quelqu’un qui a commencé comme secrétaire sur le label et qui a ensuite été choriste. Elle a chanté avec ses camarades de groupe aux côtés d’un notable de Tamla en plein essor appelé Marvin Gaye.

En 1997, le Motown and Motor City Fanclub, un groupe de passionnés inconditionnels de l’histoire de la société qui n’est pas disposé à favoriser les grands succès de Tamla simplement parce qu’ils étaient célèbres, a mené un sondage auprès de ses membres. On leur a demandé de nommer leurs singles Motown préférés de tous les temps, et c’est un énorme témoignage de Marthe et les Vandella qu’ils avaient deux des titres du Top 6, trois du Top 11 et quatre du Top 20.

Les tentations‘ “Ma fille” était au n ° 1 et le grand “Just A Little Misunderstanding” moins connu des Contours au n ° 2 de cette liste. Ensuite, Reeves et le groupe ont atterri au n ° 3 avec “Nulle part où courir,” N°6 avec “Vague De Chaleur,” n°11 avec “Danser dans la rue” et n°20 avec “Jimmy Mack”.

Quatre autres grandes Martha et les Vandella dont on parle moins ces jours-ci ont également été classées dans ce sondage prestigieux et soigneusement choisi du Top 100. Ils étaient “Je suis prêt pour l’amour”, “Sables mouvants”, “Lovebug Leave My Heart Alone” et “My Baby Loves Me”. Le groupe a également la distinction que leur single “I’ll Have To Let Him Go” (leur première sortie sous le nom de groupe aux États-Unis, sur Gordy en 1962) est l’un des singles les plus rares et les plus à collectionner de Motown en la Grande-Bretagne.

Temple de la renommée du rock and roll

Seulement le deuxième groupe entièrement féminin à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1995, Martha and the Vandellas est resté sur Motown jusqu’au début des années 1970, après quoi Reeves a poursuivi sa carrière solo pendant quelques années et a atteint le Top 30 R&B américain. en 1974 avec le single du MCA « Power Of Love ».

Les retrouvailles et les formations ultérieures des Vandellas aident à garder ces succès originaux imposants en vie à ce jour, et n’oublions pas comment Martha est restée fidèle à ses racines de Detroit tout au long de sa vie, siégeant en tant que conseillère municipale pendant quatre ans à partir de 2005.

“Une chanson doit cliquer avec moi avant que je l’aime, peu importe ce que le public pense”, a-t-elle déclaré au magazine Ebony en 1968. Toutes ces années plus tard, les chansons cliquent toujours.

