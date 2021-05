En cette fête des mères, offrez à votre mère une protection contre la pandémie

Ainsi, lors de l’achat d’une police d’assurance maladie pour votre mère, voici toutes les choses que vous devriez vérifier:

L’Inde fait face à une deuxième vague intense de COVID-19. Des gens perdent la vie et beaucoup perdent espoir. Dans une telle période, de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, nécessitent une hospitalisation, une assistance en oxygène et une assistance en ventilation dans les cas graves. Cela peut creuser un trou profond dans les économies et parfois même ne pas suffire à l’augmentation des frais d’hospitalisation.

Dans un tel moment, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre mère en cette fête des mères est une police d’assurance maladie complète qui couvre le COVID-19 et dispose d’une couverture adéquate en cas d’hospitalisation. Parallèlement à cela, vérifiez également que votre mère suit tous les protocoles de sécurité et renforce bien son immunité.

Périodes d’attente initiales et préexistantes réduites: Chaque police d’assurance comporte deux types de périodes d’attente: une période d’attente initiale, qui correspond au temps écoulé après l’achat de la police souscrite pour que votre police soit activée et une période d’attente pour maladie préexistante, qui est la période de temps nécessaire pour couvrir l’hospitalisation ou le traitement lié à une maladie préexistante. Habituellement, la période d’attente initiale est de 30 jours pour la plupart des polices. Mais de nos jours, certains assureurs proposent des polices avec des périodes d’attente initiales aussi basses que 7 à 15 jours. Ceci est utile car la police peut démarrer dès que possible après son achat. En outre, vous devriez rechercher une politique qui peut offrir une période d’attente plus courte pour les maladies préexistantes et spécifiques. Les assureurs offrent une dispense ou une réduction des délais d’attente avec une prime supplémentaire. Cela sera utile pour couvrir votre mère contre de tels traitements.

Politique de santé globale individuelle: Habituellement, peu d’assureurs couvrent les parents avec une police d’assurance flottante familiale.

Mais pour les personnes âgées, il est toujours conseillé de souscrire une assurance maladie individuelle. Cela permettra d’allouer la totalité de la somme assurée à votre mère en cas d’hospitalisation ou de traitements multiples. En outre, certaines polices comportent des avantages spécifiques tels que l’hospitalisation à domicile ou les frais prolongés de pré / post-hospitalisation couverts, uniquement pour les personnes âgées. Adopter une telle politique serait plus pertinent et utile pour votre mère au lieu de l’inclure dans votre politique de flottement familial.

Pas de quote-part basée sur l’âge: Une quote-part est essentiellement une clause qui stipule qu’une partie de la réclamation doit être supportée par l’acheteur de la police et le reste sera pris en charge par l’assureur. Certains assureurs prélèvent une quote-part pour les personnes âgées en échange d’une prime inférieure, mais cela peut vous laisser payer un montant élevé pendant les réclamations malgré une police d’assurance maladie. Il est donc toujours préférable de ne pas rechercher de co-paiement en fonction de l’âge afin que votre assureur maladie puisse vous couvrir pour l’intégralité du sinistre en cas d’hospitalisation ou de traitement.

Prestations spécifiques adaptées aux personnes âgées: Lors de l’achat d’une police pour votre mère, vous devriez rechercher des avantages spécifiques qui peuvent être vraiment utiles.

– Les prestations OPD, couvrent les visites chez le médecin, les consultations, les téléconsultations et les diagnostics.

– Recharge de la somme assurée, car les personnes âgées peuvent avoir des chances de tomber malades plusieurs fois en un an et avec cela, la somme assurée ne sera pas épuisée.

– Traitement de soins à domicile, pour s’assurer qu’en cas d’absence de lits disponibles ou si le patient n’est pas en état de déménager, le traitement à domicile peut être couvert.

– Bilan de santé annuel, afin que votre mère puisse subir un bilan de santé approfondi chaque année.

– Couverture contre les maladies graves, afin que les maladies graves comme le cancer du sein, de l’ovaire ou du col de l’utérus, pour n’en nommer que quelques-unes, qui sont courantes chez les femmes, puissent être couvertes.

Plus important encore, avant d’acheter une police, vérifiez également le réseau des hôpitaux sans numéraire et la facilité des réclamations auprès de l’assureur, comme en période de pandémie, les deux sont de la plus haute importance. Alors, en cette Fête des Mères, assurons-nous que nos mères sont en bonne santé et financièrement protégées contre toute urgence médicale.

Par, Sudha Reddy, responsable, santé et voyages chez Digit Insurance

