Voici comment les nouvelles mères peuvent bien dormir. (Image représentative)

Le sommeil joue un rôle important dans la bonne santé et le bien-être tout au long de votre vie. Cette fête des mères assurons que les nouvelles mamans de la ville puissent lutter contre les troubles du sommeil car après avoir eu un bébé, vous aurez probablement besoin de plus de sommeil que jamais. Voici comment l’obtenir.

1. Réduisez votre consommation de caféine: Une consommation excessive de café peut vous garder actif, mais elle finira par vous empêcher de dormir lorsque vous vous allongez. Donc, si vous êtes accro au café, évitez d’avoir trop de tasses de café car cela pourrait vous permettre de dormir profondément

2. Méditation: Lorsque vous êtes une nouvelle maman, il peut être difficile de trouver le temps de faire des activités routinières comme dormir, manger et prendre une douche, et encore moins trouver le temps de se détendre. Mais des études ont montré que l’incorporation de l’ancienne pratique de la méditation dans votre journée peut vous aider à freiner l’anxiété, réduire le stress, améliorer votre humeur et vous permettre de trouver quelques minutes pour vous-même au milieu de la folie de la vie avec un nouveau-né.

3. Tisane: Une tasse de tisane chaude avant le coucher vous aidera à vous détendre en relaxant votre corps. Rempli d’ingrédients puissants tels que le clou de girofle pur, le gingembre, la noix de muscade, le thé améliorera l’immunité, améliorera la force et l’endurance, calme le corps et l’esprit, une meilleure digestion et améliorera la vue. Et c’est tout ce qu’une nouvelle maman veut, surtout après avoir endormi son bébé.

4. Éducation sur le sommeil: En apprenant davantage sur le fonctionnement du sommeil et ce que nous pouvons faire pour nous reposer davantage chaque nuit, les personnes souffrant d’insomnie et d’autres troubles du sommeil peuvent aborder leurs difficultés d’un point de vue plus éclairé. Tenir un journal du sommeil favorise la prise de conscience des habitudes de sommeil.

5. Matelas: Une bonne nuit de sommeil est d’une importance capitale pour les enfants. Étant donné que les enfants passent une grande partie de leur temps à dormir (et donc à grandir et à se développer dans leur sommeil), la décision du bon matelas devient conséquente. La première marque de matelas pour bébé en Inde, Beddy by Centuary Mattress, affirme qu’elle est fabriquée avec des produits de haute qualité, respirants et principalement naturels pour offrir un sommeil sûr et hygiénique. C’est un matelas qui les soutient de manière optimale. Lorsqu’un enfant dort paisiblement, une mère finira par obtenir le meilleur sommeil possible.

