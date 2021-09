En cette Journée mondiale de la contraception : concentrons-nous sur trois mots – Qualité des soins

Par Poonam Muttreja & Dr Aparajita Gogoi

Assurer l’accès universel à des services de santé de qualité est en effet un impératif, tout en concevant et en mettant en œuvre des programmes efficaces de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. La « qualité des soins » a pris de l’importance lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) en 1994. Le Programme d’action de la CIPD a souligné l’interdépendance entre la fourniture de services de qualité et l’amélioration des résultats en matière de santé et de fécondité. Des soins respectueux font partie intégrante de la qualité, qui soutient qu’une couverture élevée à elle seule ne suffit pas pour obtenir de meilleurs résultats et qu’une couverture accrue devrait s’accompagner d’une meilleure qualité tout au long du continuum de soins.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la qualité des soins comme « la mesure dans laquelle les services de santé fournis aux individus et aux populations de patients améliorent les résultats de santé souhaités. Pour y parvenir, les soins de santé doivent être sûrs, efficaces, opportuns, efficients, équitables et centrés sur la personne. Les personnes qui souhaitent exercer un choix sur la taille de leur famille doivent être aidées et autorisées à faire des choix éclairés. Cela inclut de les informer clairement de toutes les méthodes de planification familiale disponibles, même s’ils semblent avoir pris leur décision sur une méthode spécifique. Cela signifie garantir la compétence technique des prestataires de services de santé et traiter les clients avec respect. Il s’agit aussi de la relation fournisseur-client. La relation d’une femme avec les prestataires de soins et le système de santé lors de l’accès aux services de santé reproductive, y compris la planification familiale, la grossesse et l’accouchement, est d’une importance vitale – ses expériences dans un établissement de santé peuvent influencer sa décision future de recourir aux services de cet établissement ou de tout autre établissement.

En 2016, le verdict historique dans l’affaire Devika Biswas contre Union of India a été une avancée significative dans l’amélioration de la qualité des soins dans la prestation de services de planification familiale et des droits reproductifs des femmes au cours des dernières décennies. Il a pris connaissance du rapport « The Robbed of Choice and Dignity » de la mission d’enquête multi-organisationnelle dirigée par Population Foundation of India (PFI) sur la mort tragique de 16 femmes dans un camp de stérilisation bâclé à Bilaspur dans le Chhattisgarh en 2014. Il a fait des recommandations spécifiques au gouvernement pour améliorer la qualité des services fournis dans le cadre du programme de planification familiale. Cependant, le mois dernier, lorsque le service de santé du Chhattisgarh aurait effectué des chirurgies de tubectomie sur 101 femmes en 7 à 8 heures, c’était comme revisiter cette terrible situation d’il y a sept ans. Ce qui aggrave les choses, c’est que les plus touchés sont presque toujours les plus vulnérables. Les femmes tribales étaient celles touchées dans les deux cas.

La vérité, comme les tragédies du Chhattisgarh l’ont fait retentir, est que les normes de qualité des soins dans les services de planification familiale et de santé reproductive doivent être mises en œuvre de manière beaucoup plus stricte. Des recherches menées par le Center for Catalyzing Change et la White Ribbon Alliance India ont révélé que les mauvais traitements infligés aux femmes lors de l’utilisation des services de santé reproductive ne sont pas exclusifs aux établissements à forte charge. Cette découverte contredit l’affirmation selon laquelle une charge élevée de patients et une infrastructure médiocre conduisent à un manque de respect et à des abus. Les preuves montrent que le manque de respect et les abus sont souvent « normalisés » dans le système de santé. Ceci est encore exacerbé par le manque de sensibilisation aux droits des patients, la sensibilité au genre, les compétences d’empathie clinique et une attitude humaine parmi les prestataires. Étonnamment, les clients qui profitent des services considèrent souvent cette routine de manque de respect en échange de services disponibles. Sans surprise, ces mauvais traitements sont étroitement liés à des discriminations fondées sur la caste, la race, la tribu, l’ethnie, l’éducation et/ou la pauvreté. Les femmes des castes et des tribus à mauvais horaires qui ne bénéficiaient généralement pas des services de soins prénatals (SPN) étaient confrontées au plus grand manque de respect et aux abus dans les établissements de santé.

La stigmatisation et la honte associées à la contraception et le manque de sensibilisation de la part des femmes accédant aux services de planification familiale conduisent souvent les clientes à garder le silence si elles sont confrontées à des préjugés ou à la coercition des prestataires. Les femmes ne sont pas au courant des options contraceptives qui leur sont disponibles ou des mécanismes de règlement des griefs. Les mécanismes de règlement des griefs, par exemple, mis en place dans le cadre du programme phare SUMAN, aideront à permettre la rétroaction des clients et la résolution des griefs.

L’amélioration de la qualité des soins nécessite des investissements et une approche systématique axée sur la promotion de soins respectueux, les besoins des patients et la satisfaction des services, la sensibilisation des prestataires de services, la réduction des comportements abusifs et négatifs. Il est impératif que les réponses réussies intersectorielles et incluent la responsabilité sociale, la formation des prestataires, le renforcement des systèmes de santé et la sensibilisation à la base pour autonomiser les femmes en tant que titulaires de droits.

L’intégration de soins respectueux dans les lois, les politiques, les directives d’assurance qualité, le cadre de suivi et la création d’un cadre de responsabilité solide pour superviser la mise en œuvre de ceux-ci sont indispensables pour l’institutionnaliser en tant que pratique standard dans tous les services de santé. . La prestation de soins respectueux exige également une allocation budgétaire adéquate.

Plus important encore, les voix des femmes doivent être au cœur des politiques qui favorisent des soins respectueux et de qualité. Les approches et les politiques pour la promouvoir doivent être contextuelles et impliquer les femmes et la communauté. C’est sans aucun doute la voie à suivre la plus difficile mais la plus durable. Les femmes qui sont informées et se trouvent respectées sont vouées à mener à des familles plus saines et plus heureuses, permettant la réalisation de tous les objectifs que l’Inde s’est fixés. À l’occasion de la Journée mondiale de la contraception cette année, engageons-nous à assurer un accès équitable à des services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale de qualité afin que personne ne soit laissé pour compte.

(Les auteurs – Poonam Muttreja est directeur exécutif, Population Foundation of India et le Dr Aparajita Gogoi est directeur exécutif, Center for Catalyzing Change. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

