En cette période des fêtes, obtenez Dumdaar Dus Cashback avec la carte SBI !

Le portefeuille de cartes de crédit SBI est conçu pour répondre à un large éventail de besoins des titulaires de cartes dans tout l’éventail des profils de revenu et des modes de vie.

La saison des fêtes est arrivée et vous pouvez sentir l’énergie contagieuse dans l’air. C’est cette période de l’année où nous dressons nos listes de courses, planifions des rénovations de maison, réorganisons la garde-robe et achetons des cadeaux pour la famille et les amis.

Les achats en ligne ont rendu cela plus simple et plus pratique pour faire de nos listes de souhaits une réalité en un clic. Pour donner aux clients le choix, peu importe où ils se trouvent, SBI Card lance une offre incroyable pour les fêtes de fin d’année. Comme chaque année, les titulaires de cartes de crédit SBI peuvent s’attendre à des offres lucratives qui rendront leurs festivités encore plus spéciales.

Pour ceux qui ont hésité à faire des achats importants en raison de contraintes budgétaires, c’est le bon moment pour parcourir les sites d’achats e-commerce et sauter le pas, grâce à l’offre Dumdaar Dus sur la carte de crédit SBI. Les titulaires de carte peuvent bénéficier de 10 % de remise en argent jusqu’à Rs. 10 000 achats de téléphones portables, de biens de consommation durables, d’ordinateurs portables, d’appareils de cuisine, de décoration et d’ameublement pour la maison et de mode et de style de vie, effectués sur les principaux sites de commerce électronique nationaux.

L’offre peut être utilisée sur un montant de transaction minimum de Rs. 7 500, jusqu’à un maximum de Cashback de Rs. 1750 par compte de carte. L’offre est également valable sur les achats EMI optés au moment de la transaction

Mais la meilleure partie de cette offre? Les titulaires de carte peuvent faire passer leurs achats au niveau supérieur en dépensant Rs. 1 000 000 ou plus cumulativement pendant la période de l’offre et obtenez Rs. 8 250 Cashback supplémentaires par compte de carte !

Cela semble trop beau pour être vrai. Eh bien, c’est sûrement le cas.

– Et tu ferais mieux de te dépêcher aussi ! L’offre n’est valable que trois jours, du 3 octobre au 5 octobre 21. Alors, retournez parcourir votre liste de souhaits en ligne, dépêchez-vous et faites vos achats pour ne pas perdre cette offre exceptionnelle de SBI Card.

SBI Card est le deuxième émetteur de cartes de crédit et le plus grand émetteur de cartes de crédit pure-play du pays avec plus de 11 millions de clients.

Avec la carte de crédit SBI, ajoutez cet éclat supplémentaire à vos festivités pendant que vous célébrez avec votre famille et vos amis.

