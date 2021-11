En cette période des fêtes, responsabilisez vos proches avec une assurance

Alors que vous explorez cette nouvelle idée de cadeau en cette période des fêtes, je vous souhaite, à vous et à vos proches, un merveilleux Diwali et une excellente nouvelle année à venir !

Nous aimerions tous, en théorie, être en sécurité financière et disposer de suffisamment de rangements pour faire face aux urgences et aider nos familles à vivre la vie dont elles rêvaient. Mais en réalité, la plupart des gens sont tellement absorbés par les affaires de la vie quotidienne que la planification financière est simplement repoussée – au week-end suivant, au mois prochain, aux prochaines longues vacances ou à l’année prochaine.

La récente pandémie a fait ressortir le besoin urgent d’une bonne planification financière. Cette saison des fêtes est un bon moment pour offrir la sécurité à vie de votre proche en lui offrant un régime d’assurance.

Assurance : un cadeau pour notre temps

Alors que le monde sort doucement de la pandémie qui a tout arrêté, il y a une plus grande appréciation des amis et de la famille qui sont restés ensemble et se sont aidés à surmonter les jours difficiles. Au fur et à mesure que vous préparez votre liste de cadeaux et vos cadeaux à acheter, vous voudrez peut-être envisager d’offrir une assurance-cadeau à des personnes vraiment spéciales dans votre vie.

Bien sûr, ce n’est pas un cadeau typique de Diwali, mais ce ne sont pas non plus des moments typiques. C’est un cadeau qui exprime vraiment votre amour et qui durera au-delà des vacances.

Offrir à un être cher une police d’assurance vie, santé ou temporaire est une merveilleuse façon de dire que vous « PRENEZ SOIN » d’eux et de leurs familles. C’est vrai, les assurances en tant que cadeaux disent que vous « SOIGNEZ : Chérir – Reconnaître – Récompenser – Engager ».

L’assurance dit que vous chérissez le récepteur

C’est un excellent cadeau pour quelqu’un qui a repoussé l’achat d’une assurance. Avec ce cadeau, vous pouvez les aider à entreprendre ce voyage de construction d’un avenir financier plus sûr pour leurs familles. C’est aussi un excellent cadeau pour les jeunes enfants. Les fonds peuvent être mis en commun pour offrir une police que l’enfant pourra ensuite utiliser pour ses études supérieures, ses voyages dans le monde, sa première maison, etc. C’est un excellent moyen de dire à vos proches que vous chérissez leur bonheur.

L’assurance dit que vous reconnaissez que votre proche a besoin d’être indépendant financièrement

L’indépendance financière est la clé d’une vie réussie. Qu’il s’agisse d’enfants, de parents, d’une épouse au chômage ou d’un jeune frère ou sœur qui a besoin d’aide pour planifier ses finances, les rendre financièrement indépendants leur donne le pouvoir de rêver grand. En offrant une assurance, vous reconnaissez leurs rêves, leurs espoirs et leurs ambitions, et vous leur donnez les moyens de réaliser la même chose.

Vous pouvez identifier les exigences d’assurance du séquestre et opter pour une police appropriée. Ajoutez des avenants pour personnaliser la police d’assurance en fonction du mode de vie et de l’étape de la vie du bénéficiaire. Sans surprise, c’est un excellent cadeau pour les enfants et même les parents. Les politiques de retraite peuvent aider vos parents à vivre leurs années de retraite de manière autonome.

Discipline financière des primes d’assurance

En cette ère de gratification instantanée, l’assurance est un moyen doux mais sûr d’enseigner à un jeune enfant la valeur de la patience et de la discipline en matière financière. Ce cadeau donne à un enfant la confiance nécessaire pour rêver grand, sachant que le moment venu, les fonds seront en place pour l’aider à réaliser ses ambitions.

D’un autre côté, si vous offrez cela à un jeune qui a reporté l’achat d’une assurance, vous rendrez service à sa famille en le mettant sur la voie d’une planification financière disciplinée et en lui permettant d’avoir l’esprit tranquille dans le futur.

L’assurance est un engagement pour la vie

Toute la tradition du don est un moyen de rester dans les pensées de vos proches lorsque vous n’êtes pas avec eux physiquement. Vous espérez qu’ils se souviendront de vous lorsqu’ils découvriront votre cadeau au fil des ans. C’est un rôle que l’assurance remplit magnifiquement. La nature même de ce don vous gardera, vous et le bénéficiaire, engagés pendant toute la durée de la police et au-delà. C’est un cadeau qui est vraiment intemporel. De plus, le preneur d’assurance peut également bénéficier d’avantages fiscaux.

Lorsque vous cherchez à offrir une police d’assurance, vous pouvez choisir parmi une assurance vie, une assurance maladie, une police de dotation pour enfants, une police de retraite, une assurance temporaire, etc. Comme expliqué précédemment, la police de base peut avoir des avenants ajoutés… mais tout en offrant, vous devez vous en souvenir, les avenants s’ajoutent à la prime.

Après le don d’une police d’assurance, des primes régulières doivent être payées pour maintenir la police active. Faites votre part pour rappeler au bénéficiaire d’effectuer des paiements réguliers et de protéger l’avenir de sa famille. Vous pouvez être rassuré, la famille appréciera votre sollicitude et vos soins pour les années à venir.

Alors que vous explorez cette nouvelle idée de cadeau en cette période des fêtes, je vous souhaite, à vous et à vos proches, un merveilleux Diwali et une excellente nouvelle année à venir !

par Sunder Natarajan, directeur des risques de conformité, IndiaFirst Life Insurance

