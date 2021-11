En charge : les entreprises du secteur public central et les entreprises privées accélèrent les plans d’infrastructure des véhicules électriques

La décision d’IOCL fait suite à l’annonce de la société publique Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) à la mi-septembre selon laquelle elle mettrait en service 5 000 stations de recharge pour véhicules électriques au cours des trois prochaines années.

Les principales entreprises du secteur public central (CPSE) et un groupe d’entreprises du secteur privé ont confirmé leur intention de mettre en place des installations de recharge de véhicules électriques (VE) dans tout le pays, une mesure qui accélérera la prolifération de ces véhicules respectueux de l’environnement, contribuera à freiner la l’augmentation des émissions des véhicules et réduire l’intensité carbone du produit intérieur brut de l’Inde. À l’avant-garde du mouvement se trouvent les entreprises énergétiques d’État IOCL, HPCL, NTPC et des acteurs privés comme Tata Power et Reliance Industries.

Parmi les entreprises publiques, Indian Oil Corporation (IOCL), le plus grand détaillant de carburant de l’Inde, a récemment annoncé qu’elle installerait des bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses 10 000 points de vente au cours des trois prochaines années. L’annonce a été faite quelques jours seulement après que le Premier ministre Narendra Modi a déclaré l’ambitieux objectif zéro net du pays en 2070 lors du sommet COP26 à Glasgow.

La décision d’IOCL fait suite à l’annonce de la société publique Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) à la mi-septembre selon laquelle elle mettrait en service 5 000 stations de recharge pour véhicules électriques au cours des trois prochaines années.

Les analystes de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ont noté que « dans la plupart des partenariats de véhicules électriques, les détaillants jouent un rôle passif en offrant aux acteurs privés de l’espace dans les points de vente existants », ajoutant qu’« ils devront continuer à s’appuyer sur des partenaires externes pendant un certain temps car aucun d’entre eux ne fait de développement interne significatif ».

IOCL, qui compte actuellement 448 stations de recharge EV et 30 stations d’échange de batteries à travers le pays, a déclaré qu’il a collaboré avec une pléthore d’entreprises dont Tata Power, NTPC, Fortum, Hyundai, Tech Mahindra, BHEL et Ola pour la mise en place de chargeurs EV à stations-service. HPCL a également signé un accord avec Tata Power pour installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses pompes à essence.

Tata Power gère actuellement 878 points de recharge publics pour véhicules électriques et vise à en avoir plus d’un lakh d’ici la fin de l’exercice 25. L’entreprise poursuit principalement trois canaux pour concrétiser ses ambitions en matière de recharge de véhicules électriques : la recharge à domicile, la recharge publique et les propriétaires de flottes.

Exprimant sa volonté de devenir un acteur de premier plan des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Inde, Reliance Industries Ltd a également récemment annoncé que sa joint-venture en matière de carburant et de mobilité avec bp — Reliance BP Mobility (RBML) — mettrait également en place un réseau de stations de recharge de véhicules électriques et de batteries. stations d’échange à ce sont les stations-service sous la marque Jio-BP.

Le groupe électrogène d’État NTPC avait précédemment déclaré qu’il prévoyait d’installer 400 chargeurs de véhicules électriques à divers endroits à travers le pays. À la fin de l’exercice 21, NTPC avait établi 142 stations de recharge pour VE, et sa filiale NTPC Vidyut Vyapar NigamL (NVVN) s’est vu confier la tâche d’ajouter 204 stations de recharge pour VE dans huit villes dans le cadre du programme « Adoption et fabrication plus rapides de véhicules électriques » (FAME) du Centre. schème. NVVN a également signé un protocole d’accord avec la Maharashtra State Road Development Corporation pour la construction d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques sur les autoroutes Mumbai-Pune et Mumbai-Nagpur.

Selon les analystes d’UBS, les deux-roues électriques devraient représenter environ 10 % des ventes totales de deux-roues d’ici l’exercice 26 dans le scénario de base. Il s’attend également à ce que 43% des ventes annuelles de passagers à trois roues soient de la variante électrique d’ici FY26. Selon Tata Power, 9,6 à 14,3 millions de véhicules électriques devraient être en circulation d’ici l’exercice 26. L’Inde fait partie des quelques pays qui soutiennent la campagne mondiale EV30@30, qui vise à ce qu’au moins 30 % des ventes de véhicules neufs soient électriques d’ici 2030. NITI Aayog estime qu’une mise en œuvre réussie du programme FAME pourrait augmenter la pénétration des ventes de véhicules électriques, ce qui est un élément nécessaire pour atteindre les objectifs de la COP26.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.