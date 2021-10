En Chine et en Russie, ils ne peuvent pas installer Windows 11 car leurs gouvernements ont opposé leur veto à la puce TPM des processeurs | La technologie

De nombreux ordinateurs plus anciens n’ont pas la puce de sécurité TPM, mais en Chine ou en Russie, les plus récents non plus. Des pays entiers sans pouvoir renouveler le système d’exploitation ?

L’ordinateur avec lequel j’écris cet article était un PC à la pointe de la technologie il y a 7 ans. Il n’est peut-être pas utile maintenant d’exécuter des jeux et des applications puissants, mais c’est plus que suffisant pour écrire des nouvelles et des articles. Même comme ça, Je ne peux pas installer Windows 11, car il n’a pas la puce de sécurité TPM 2.0.

C’est un problème dont souffrent des millions d’utilisateurs avec des PC relativement anciens à travers le monde. Mais en Chine et en Russie, il en va de même pour les nouveaux utilisateurs d’ordinateurs.

La raison en est que le gouvernement chinois a opposé son veto aux puces TPM en 1999, pour être un « système de cryptage étranger qui pourrait mettre en danger la sécurité nationale ». En Russie, ils sont également partiellement interdits.

Cela a fait Windows 11 ne fonctionne pas sur les PC chinois, car comme nous le savons, cela nécessite l’existence de Puce de sécurité TPM 2.0, qui aide à lutter contre les logiciels malveillants.

Selon le média chinois South China Morning Post : « Aujourd’hui, Microsoft a lancé Windows 11. Mais les ordinateurs portables Dell vendus en Chine n’ont pas de puce TPM selon les politiques chinoises. Nous ne pouvons donc pas l’installer. En attente d’une version Windows 11 uniquement pour la Chine. « .

En Occident, il est possible d’acheter une puce TPM pouvant être installée sur la carte mère, mais ce n’est pas le cas en Chine, qui, comme nous l’avons mentionné, est interdite.

Il existe également des options pour installer Windows 11 sans avoir la puce TPM, mais cela comporte des risques et d’éventuels problèmes d’incompatibilité.

Si au niveau stratégique ou d’image c’est un problème pour Microsoft, ce n’est pas tant au niveau économique, puisque seulement 2% des revenus de Windows proviennent de Chine.

Il y a le système d’exploitation le plus utilisé… et aussi le plus piraté.

La solution pourrait être dans ce que disent les médias chinois : une version exclusive de Windows 11 pour la Chine, sans l’utilisation de la puce TPM. Mais pour le moment, Microsoft n’a rien dit à ce sujet.

