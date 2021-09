En Chine, ils utilisent déjà la climatisation souterraine qui refroidit des quartiers entiers | La vie

in

Votre climatiseur ne refroidit-il qu’une seule pièce ? A Shenzhen, il s’étend sur 19 millions de mètres carrés avec un système de refroidissement centralisé par le sous-sol.

Changement climatique et augmentation des températures rend les choses plus difficiles la vie dans les grandes villes, où la chaleur est rejointe par la pollution.

De plus en plus de personnes se tournent vers les climatiseurs, mais ils sont chers et consomment beaucoup d’électricité.

Dans le quartier des affaires de Qianhai, dans la ville moderne de ShenzhenÀ Hong Kong, aucune entreprise n’achète de climatiseurs. Là un système souterrain centralisé refroidira tout le quartier des affaires. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

L’hôtel de ville de Shenzhen est en construction 10 centrales souterraines dans le quartier, dont 3 sont déjà en fonctionnement.

Une fois terminé, il fournira 400 000 tonnes de froid pour 19 millions de mètres carrés de locaux commerciaux. Les maisons sont exclues car ce système est conçu pour fonctionner 8 heures d’affilée. Il s’adapte aux heures de bureau mais pas aux maisons, où les gens réfrigèrent leur maison à intervalles, 24 heures sur 24.

En outre Qianhai est un quartier commerçant, et il y a très peu de zones résidentielles.

est climatisation souterraine Il fonctionne de la même manière que le chauffage central que nous utilisons en Espagne, mais au lieu de couvrir un seul bâtiment, il couvre des quartiers entiers.

La nuit, c’est-à-dire quand il y a un excès d’électricité et c’est moins cher, d’énormes glacières transforment l’eau en glace. Pendant la journée de travail, la glace circule dans les canalisations souterraines qui parcourent le quartier, atteignant les bâtiments, où l’eau froide traverse les murs et rafraîchit les magasins et les bureaux.

Lorsque ce liquide, déjà chaud, remplit sa fonction, retour aux réfrigérateurs en boucle fermée, en redémarrant le processus.

Selon les autorités chinoises ce système représente une économie d’énergie de 12,2 % par rapport à la climatisation individuelle, et réduit également le bruit, la contamination bactérienne dans les systèmes de climatisation traditionnels, le risque d’incendie d’appareils ou de fuite de réfrigérant, et d’autres problèmes.

Le seul handicap est que un système de climatisation global qui couvre tout un quartier coûte beaucoup d’argentIl n’est disponible que pour les villes riches ou les quartiers d’affaires haut de gamme, tels que le quartier des affaires Qianhai de Shenzhen.