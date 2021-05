En cinq ans, l’UoM a infligé une amende à près de 600 étudiants dans le cadre de sa “ politique de tolérance zéro en matière de drogues ” ⋆ .

La drogue et la vie universitaire à Manchester semblent souvent inséparables. Un sondage Tab a placé UoM au deuxième rang dans le pays pour l’université qui prend le plus de médicaments. Pourtant, l’Université de Manchester maintient toujours une politique implacable de «tolérance zéro» vis-à-vis des drogues.

Entre 2016 et 2021, l’université a infligé une amende à un total de 584 étudiants uniquement dans les résidences universitaires pour des infractions liées aux drogues.

Avec des amendes allant de 100 £ à 250 £ par infraction, cela signifie que l’université a récolté entre 58 400 £ et 146 000 £ d’amendes.

Pourtant, The Tab peut révéler que l’année dernière, l’université a dépensé un total de seulement 1 000 £ en éducation à la sécurité des médicaments pour ses plus de 40 000 étudiants (moins de 3 pence par étudiant).

Au cours des cinq mêmes années, l’université a également expulsé 17 étudiants pour des infractions liées aux drogues. Au lieu d’une politique de soutien, l’université a donné la priorité à la sans-abri des étudiants.

La politique pharmaceutique officielle de l’université stipule: «ResLife a une politique stricte de tolérance zéro à l’égard des drogues et l’Université entreprend des contrôles aléatoires en utilisant des services de soutien à la détection canine. Dans le passé, des étudiants ont été pris avec ces substances et ont par conséquent été expulsés des salles.

Certains peuvent penser qu’il n’y a tout simplement pas d’autre chemin à emprunter pour l’université. Pourtant, cette politique est loin de celle de Bristol Uni, qui déclare: «Nous comprenons qu’une position de tolérance zéro est nuisible et dommageable car elle empêche les étudiants de tendre la main car ils peuvent craindre d’être punis.

«En tant qu’institution, nous croyons qu’une politique de réduction des méfaits est dans le meilleur intérêt de nos étudiants et réduit les obstacles à l’accès au soutien.»

Tellement fier d’être une petite partie du mouvement audacieux de @BristolUni dirigé par @Bristol_SU et @TheDrop_BDP pour fournir des conseils honnêtes et experts en matière de réduction des méfaits des médicaments à nos étudiants 🙌 https://t.co/OMtsIwI555 – Olivia Maynard (@ OliviaMaynard17) 29 octobre 2020

Des universités comme Bristol acceptent ce que la plupart des étudiants savent déjà, on ne peut jamais arrêter la consommation de drogue à l’université. Ce que vous pouvez faire, c’est éviter que de jeunes vies ne soient perdues grâce à une éducation efficace sur la réduction des méfaits.

Si l’UoM consacrait plus de temps et de ressources à l’éducation, et non à des amendes ou à des expulsions, cela contribuerait grandement à montrer que l’université se soucie du bien-être des étudiants plutôt que du profit.

Un porte-parole de l’Université de Manchester a déclaré: «Nous reconnaissons que l’éducation sur l’usage et l’abus de drogues à des fins récréatives est extrêmement importante pour les étudiants. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les organisations partenaires pertinentes – telles que notre Union des étudiants, le NHS, Frank et Change, Grow, Live (CGL) – pour sensibiliser et soutenir les étudiants.

«Par exemple, en plus de former le personnel de l’université sur le sujet, CGL propose des cliniques éphémères dans notre service de conseil et de santé mentale où les étudiants peuvent accéder à des conseils et à des conseils sur les problèmes liés aux drogues et à l’alcool. Tandis que notre propre personnel et nos étudiants travaillent ensemble pour promouvoir des initiatives qui favorisent la réduction des risques.

«L’Université réduit les amendes pour inciter à assister à une session d’éducation sur les drogues pour les étudiants trouvés en possession de drogues dans les halls. Nous exhortons tout étudiant qui pense avoir une dépendance ou un problème grave lié à l’abus de drogues à contacter notre équipe de conseil et d’intervention pour obtenir une aide et un soutien appropriés. “

