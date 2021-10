En Colombie, les enfants doivent traverser un ravin de 200 mètres de haut suspendu à un câble pour se rendre à l’école | La vie

Si votre enfant se plaint de devoir se lever tôt ou de prendre le bus pour aller à l’école, montrez-lui cette vidéo…

Il arrive souvent qu’on s’habitue tellement aux privilèges et à la vie moderne qu’on oublie de à quel point les autres ont du mal.

Les enfants d’aujourd’hui se plaignent qu’ils doivent prendre le bus pour se rendre à l’école ou prendre la voiture d’un camarade de classe pour économiser de l’essence.

Mais dans la ville d’Acacias, en Colombie, Les enfants de 7 ou 8 ans doivent descendre un ravin à près de 300 mètres de haut, et pendre à près de 500 mètres dans les airs soutenu uniquement par une simple poulie et une corde. Ils le font tous les jours, pour aller à l’école. Vous pouvez le voir dans cette vidéo du gouvernement de Meta :

18 familles de Los Pinos, à Acacias (Meta), se rendent chaque jour à Guayabetal pour étudier et travailler.

Le problème est que les deux sites sont séparés par le canyon du Rio Negro, un ravin impressionnant de près de 300 mètres de haut.

Depuis 50 ans, il existe un câble à poulie, que les plus courageux utilisent pour passer de l’autre côté, et aussi pour transporter des marchandises.

En outre un pont existait, mais il s’est effondré en 2018. Ainsi pendant 3 ans tous les habitants de Los Pinos, y compris Enfants de 7 ou 8 ans, ont dû utiliser le câble quotidiennement pour aller travailler ou étudier, car longer la rivière par le col le plus proche c’est près de 3h de marche.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

La dangereuse tyrolienne descend à près de 300 mètres de haut, et parcourir 450 mètres où les enfants se suspendent directement à une simple poulie à des vitesses allant jusqu’à 90 km/h. Il y a une autre tyrolienne pour revenir en arrière.

La sécurité est minimale. On ne peut éviter un frisson quand on voit que l’ensemble du mécanisme est composé d’un simple câble, d’une poulie, de quelques cordes de maintien, et d’un morceau de bois pour freiner.

Dans cette autre vidéo, vous pouvez voir les enfants utiliser la tyrolienne. Les plus petites filles sont descendues dans un sac suspendu à un simple crochet dont le tissu peut se casser à tout moment. Refroidissement…

Après le périlleux voyage, l’aventure ne s’arrête pas là : les enfants doivent marcher environ 25 minutes au milieu de la forêt, jusqu’à l’arrivée à l’école.

Heureusement, comme on le voit dans la première vidéo, le gouvernement de Meta a promis en décembre dernier de reconstruire le pont effondré, afin que les enfants et les personnes âgées n’aient pas à continuer à utiliser ce système de transport dangereux.