En commémoration du 45e anniversaire du film Rocky, un jeu vidéo sortira en septembre

Le 3 septembre sortira un jeu vidéo inspiré de la saga Rocky Balboa et Creed et portera le nom de “Big Rumble Boxe : Creed Champions”.

Il mettra en vedette des personnages emblématiques de la saga tels que Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan et Viktor Drago, ainsi que Clubber Lang, entre autres et est conçu en l’honneur du 45e anniversaire du film Rocky.

Le jeu sortira sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs auront la possibilité de s’affronter en mode multijoueur et de démontrer de quoi ils sont capables contre d’autres joueurs de n’importe où dans le monde pour un coût de 39,99 $.

Ses créateurs ont déjà révélé une bande-annonce de son gameplay, de ses graphismes et plus encore. Il promet agilité, fraîcheur, passion et dynamisme.

